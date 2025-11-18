Κείμενο: Μαριάννα Κορνάρου

Μυστήριο καλύπτει την αιτία του θανάτου ενός 58χρονου οδηγού χθες το απόγευμα στον Νέο Κόσμο, καθώς εντοπίστηκε χτυπημένος μέσα στο όχημά του και περίοικοι λένε πως δέχτηκε νωρίτερα επίθεση από δύο νεαρούς με μηχανή.

Συγκεκριμένα, η αρχική εκτίμηση ήταν ότι ο 58χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα και έπαθε ανακοπή καρδιάς, ενώ κινούνταν επί της οδού Σουλιέ στον Νέο Κόσμο. Αμέσως έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Ο άνδρας εξέπνευσε λίγη ώρα αφότου είχε φτάσει στο νοσοκομείο. Οι γιατροί όμως διαπίστωσαν ότι έφερε πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι αλλά και στο πρόσωπο. Η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο ο άνδρας να δέχθηκε γροθιές από 2 άτομα τα οποία επέβαιναν σε ένα μηχανάκι.

Οι γείτονες ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι οι επιβάτες ενός διερχόμενου δίκυκλου, επιτέθηκαν στον 58χρονο γιατί ισχυρίστηκαν ότι τους είχε κλείσει τον δρόμο. Οι Αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή για να ταυτοποιήσουν τους δράστες.