Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί εν τέλει με δύο «γκρουπ» αγροτών την Τρίτη, 13 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, πρόθεση της Κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι των μπλόκων δεν συμφώνησαν σε κοινή εκπροσώπηση, το Μαξίμου σκοπεύει να ορίσει δύο διαδοχικές συναντήσεις εκείνη τη μέρα.

Για αυτόν τον λόγο, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις, μέχρι 20 άτομα η κάθε μία, για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Μένει να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες και οι ακριβείς ώρες των συναντήσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη χθεσινή (10/1), σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, αποφασίστηκε στον διάλογο με τον Πρωθυπουργό να προσέλθουν δύο επιτροπές: Μία 25μελης για αγροτικά ζητήματα, και μία 10μελης για θέματα κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.