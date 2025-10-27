Σοκ στην Κίσσαμο Χανίων, με όσα εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής, στο πανηγύρι στο Έλος, όπου 52χρονος άνδρας πυροβολήθηκε μπροστά στα μάτια δεκάδων πολιτών, την ώρα που χόρευε στην πίστα.

Ο δράστης, που έχει συγγενική σχέση με το θύμα (ξάδερφος του) και μάλιστα έχουν και το ίδιο επώνυμο, εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση που προκλήθηκε και τράπηκε σε φυγή, ενώ σε εξέλιξη είναι μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Οι διωκτικές αρχές συλλέγουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζουν υλικό προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων και να αποτυπωθεί το χρονικό της πρωτοφανούς εκτέλεσης.

Αντίποινα «βλέπουν» όσοι ξέρουν το παρελθόν!

Όπως έγραψε το Cretalive.gr, το κέφι, με αφορμή τη Γιορτή Κάστανου, είχε «ανάψει» για τα καλά και ο κόσμος έτρωγε, έπινε και χόρευε στην πίστα, όπου τραγουδούσε δημοφιλής λυράρης όταν ξαφνικά άτομο από την περιοχή άνοιξε πυρ στοχευμένα, όπως περιγράφεται, κατά του 52χρονου που χόρευε εκείνη την ώρα στην πίστα. Στην συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή, με το θύμα να πέφτει αιμόφυρτο στο έδαφος.

Ακολούθησαν σκηνές πανικού. Ο λυράρης από το πάλκο φώναζε «ένας γιατρός, ένας γιατρός». Δόθηκαν όπως-όπως από παριστάμενους οι πρώτες βοήθειες, όμως η κατάσταση του 52χρονου τραυματία ήταν αποκαρδιωτική, σύμφωνα με όσα περιέγραψαν στο Cretalive αυτόπτες μάρτυρες. Δυστυχώς πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Όπως έγινε γνωστό, τουλάχιστον δύο σφαίρες τον βρήκαν στο στήθος.

Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι πιθανότατα το ένοπλο επεισόδιο σχετίζεται με άλλο ένοπλο συμβάν που είχε σημειωθεί στην περιοχή πέρυσι. Κάποιοι θεωρούν ότι αυτό που συνέβη στη Γιορτή Κάστανου, ήταν μία μορφή αντεκδίκησης για ό,τι είχε γίνει στο πρόσφατο παρελθόν. Στο κίνητρο αυτό προσανατολίζεται και η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε εμπλακεί σε επεισόδια και καβγάδες, ενώ είχε κατηγορηθεί και για αδεσποτία ζώων.

Παράλληλα, φαίνεται πως υπήρχαν χρόνιες εντάσεις ανάμεσα στον ίδιο και συγγενικά του πρόσωπα, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη ποια ήταν η αφορμή που όπλισε το χέρι του 23χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, ο δράστης αναμένεται να παραδοθεί τις επόμενες ώρες στις αρχές.

Επιμέλεια: Μαριάννα Κορνάρου