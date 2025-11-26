Ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε να ασφαλτοστρώσει έναν από τους δρόμους στην «καρδιά» της πρωτεύουσας – και καλώς έπραξε. Όμως, κατά τη διάρκεια των εργασιών, το συνεργείο προκάλεσε ζημιά στο δίκτυο οπτικών ινών, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής να μείνουν χωρίς ίντερνετ.

Η Π.Μ., κάτοικος της περιοχής, που επικοινώνησε με τη «Ζούγκλα», καταγγέλλει πως εδώ και έναν μήνα, στην οδό Πρατίνου στο Παγκράτι, οι υπηρεσίες ίντερνετ έχουν διακοπεί. Αυτό, διότι, κατά τις εργασίες διαγράμμισης και προετοιμασίας για ασφαλτόστρωση, το συνεργείο που εκτελούσε το έργο κατέστρεψε την οπτική ίνα και στη συνέχεια κάλυψε το σημείο με άσφαλτο, χωρίς να προηγηθεί ειδοποίηση προς την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τις συγκεκριμένες υποδομές.

Το συμβάν καταγράφηκε στις 24 Οκτωβρίου 2025 και από τότε, οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής παραμένουν χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο, κάτι που – σύμφωνα με την καταγγέλλουσα – δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα και στην εργασία τους.

Η κυρία Π.Μ. επικοινώνησε τόσο με τη γνωστή εταιρεία τηλεπικοινωνίων, που είναι υπεύθυνη για τις υποδομές, όσο και με τον Δήμο Αθηναίων, αλλά λύση δεν βρέθηκε.

Ο πάροχος αρχικά υποστήριξε πως η αποκατάσταση της βλάβης εκκρεμεί επειδή δεν έχει χορηγηθεί ακόμη η απαραίτητη άδεια επέμβασης/εκσκαφής από τον Δήμο. Εν συνεχεία, αφού η περιοχή έχει ήδη μείνει έναν μήνα χωρίς οπτική ίνα, ενημέρωσε την καταγγέλλουσα ότι για δύο χρόνια δεν πρόκειται να δοθεί άδεια εκσκαφής και πως δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική λύση.

«Εδώ και έναν ολόκληρο μήνα ο Δήμος και ο πάροχος πετούν το μπαλάκι ο ένας στον άλλο και εμείς ταλαιπωρούμαστε», λέει η Π.Μ.. «Μια ολόκληρη γειτονιά, ένα χιλιόμετρο μακριά από το Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας, δεν έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες ίντερνετ».

«Ο Δήμος άπαντα ότι δεν εγκρίνει την άδεια εκσκαφής διότι είναι νέος ο δρόμος. Να σημειωθεί ότι στην περιοχή συμβαίνουν συχνά επίσης διακοπές ρεύματος, όπως συνέβη και προχθές και δεν υπήρχε τρόπος να επικοινωνήσουμε με τον ΔΕΔΔΗΕ και βγήκαμε μέσα στο βράδυ όλοι έξω, λες και είμεθα σεισμόπληκτοι. Να μας κόψουν και το νερό να τελειώνουμε», καταλήγει η ίδια.