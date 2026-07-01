Σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική νοσηλεύεται η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, αποτελώντας το πιο σοβαρό περιστατικό εκ των θυμάτων της άγριας εμπρηστικής επίθεσης που σημειώθηκε στην κατοικία της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την ΠΟΕΔΗΝ, η 70χρονη γυναίκα βρίσκεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, με τους γιατρούς να καταβάλλουν προσπάθειες για να κρατηθεί στη ζωή.

Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύονται και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, τα οποία ευτυχώς έχουν διαφύγει τον κίνδυνο.

Η Αφροδίτη Νέστορα βρίσκεται στη χειρουργική κλινική, φέροντας εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια. Ο πατέρας της εισήχθη στην πνευμονολογική κλινική, καθώς αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα λόγω της εισπνοής καπνού.

Με μια ανακοίνωση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) καταδίκασε το τυφλό χτύπημα, κάνοντας λόγο για απόπειρα εξόντωσης ολόκληρης της οικογένειας: «Οι τρομοκρατικές επιθέσεις σε βάρος πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη είναι ευθεία βολή εναντίον της Δημοκρατίας μας. Ο καθένας πολίτης έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του ελεύθερα και κρίνεται γι’ αυτές από τους πολίτες με την ψήφο τους. Δεν θέλουμε προστάτες. Η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται. Τρεις άνθρωποι, μια οικογένεια πήγε σήμερα να ξεκληριστεί από αδίστακτους εγκληματίες».

Βίντεο από την επίθεση στην κατοικία της Νέστορα

Νωρίτερα, ένα βίντεο-ντοκουμέντο για το μπαράζ των τριών εμπρηστικών επιθέσεων, με στόχο κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Στο επίκεντρο των ερευνών της Αντιτρομοκρατικής βρίσκεται μια συγκεκριμένη μοτοσικλέτα με δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι θεωρούνται οι βασικοί εκτελεστές των χτυπημάτων.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το οπτικό υλικό και τις καταθέσεις μαρτύρων, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εξετάζει αν πίσω από το τριπλό χτύπημα κρύβεται μια ευρύτερη, καλά οργανωμένη επιχείρηση, με τις υποψίες των Aρχών να στρέφονται σε άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Μέσω των καμερών ασφαλείας, οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν το… δρομολόγιο της μηχανής, να ταυτοποιήσουν τους δύο αναβάτες και να διαπιστώσουν αν πρόκειται για σεσημασμένα πρόσωπα.

Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο της ΕΡΤ: