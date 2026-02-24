Νέες συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στη δημοσιότητα, αναφορικά με την υπόθεση της σεξουαλικής επίθεσης στην Κυψέλη, με θύμα μια 25χρονη γυναίκα με αναπηρία, από έναν 64χρονο, για τον οποίο όπως κατήγγειλε η μητέρα της κοπέλας τον είδε γυμνό πάνω από το παιδί της μπαίνοντας στο σπίτι της.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπόθεση παίρνει ακόμη πιο σκοτεινή τροπή, καθώς η ίδια η κόρη του 64χρονου προχώρησε σε μια αδιανόητη καταγγελία, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Star. Συγκεκριμένα αποκάλυψε πως έπεσε και εκείνη θύμα κακοποίησης από τον πατέρα της όταν ήταν μόλις επτά ετών στην Αλβανία.

«Έχω ζήσει το ίδιο περιστατικό που έχει ζήσει το κορίτσι. Ήμουν μικρή και φοβόμουν να φέρω αντίρρηση μη με έδερνε, μη με σκότωνε. Επτά χρονών ήμουν… Το κράτησα μέσα μου για πολλά χρόνια. Θεωρούσα ότι δεν έγινε κάτι σημαντικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, ο πατέρας της όχι μόνο δεν παραδέχθηκε ποτέ τις πράξεις του, αλλά προσπάθησε να την υποτιμήσει ψυχολογικά.

«Μου λέει “δεν έχω κάνει τίποτα, είσαι τρελή, το έχεις σκαρφιστεί από το μυαλό σου, δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο και δεν θα σου πω ποτέ μου συγγνώμη”. Είμαι μάνα και υποστηρίζω τη μάνα μου».

«Η μητέρα μου το γνώριζε και δεν έκανε τίποτα»

Παράλληλα, η κόρη του 64χρονου μιλώντας και στον τηλεοπτικό σταθμό Mega παραδέχθηκε πως είχε υποστεί βιασμό από τον πατέρα της σε ηλικία 7 ετών, ενώ γνωστοποίησε πως η μητέρα της γνώριζε αλλά δεν έκανε τίποτα.

«Όταν ήμουν 7 ετών, ο πατέρας μου με βίασε μία φορά στην Αλβανία όταν έλειπαν όλοι από το σπίτι. Δεν τον κατήγγειλα ποτέ, φοβόμουν. Πλέον δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, τσακωθήκαμε παρά πολύ άσχημα. Του ανέφερα πριν καιρό, πάνω στον τσακωμό, ότι με έχει κακοποιήσει σεξουαλικά και εκείνος προσπάθησε να με βγάλει τρελή, ότι δεν ξέρω τι λέω και ότι τα βγάζω από το μυαλό μου».

Για χρόνια κράτησε επτασφράγιστο μυστικό τον εφιάλτη που, όπως λέει, έζησε στα χέρια του ίδιου της του πατέρα. Όταν τελικά αποφάσισε να «σπάσει» τη σιωπή της, αρκετοί της γύρισαν την πλάτη.

«Ήθελα να τον καταγγείλω όμως μου είπαν ότι επειδή έχουν περάσει χρόνια δεν θα έβγαζε κάπου και πως δεν μπορούσα να το αποδείξω τώρα. Η μητέρα μου γνώριζε τι έκανε και δεν έκανε τίποτα. Δεν θέλω καμία επαφή με κανέναν τους. Αυτό που με πλήγωσε περισσότερο ήταν όταν το ανέφερα στα αδέλφια μου και εκείνοι πήραν το μέρος του και από τότε έχω κόψει επαφές μαζί τους».

Η ίδια να έχει γυρίσει σελίδα και να προσπαθεί να ξεπεράσει τα τραύματα που σημάδεψαν την ψυχή της.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στο κέντρο και τα νότια προάστια για τον εντοπισμό του 64χρονου. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης κρύβεται από οικείο πρόσωπο και θεωρούν απίθανο να έχει φύγει για την Αλβανία.