Ένας Ουκρανός πρώην δημοτικός σύμβουλος στην Οδησσό, με το ψευδώνυμο «Καρδινάλιος», συνελήφθη στη Χαλκιδική με διεθνές ένταλμα για απάτη με δημοτικά ακίνητα. Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο απέρριψε το αίτημα για την έκδοσή του στην Ουκρανία, εξαιτίας της διαρκούς απειλής και των κινδύνων στην εμπόλεμη χώρα, τέσσερα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή. Η ιστορία εκτυλίχτηκε στα τέλη της περασμένης χρονιάς και σήμερα ο Ουκρανός πιθανολογείται ότι βρίσκεται ακόμη στην Ελλάδα.

Ο 54χρονος άνδρας συνελήφθη στην Αρναία Χαλκιδικής, ενώ ταξίδευε για το Άγιο Όρος. Είχε γεννηθεί στην πόλη Τσελίνα της Ρωσίας και αργότερα εγκαταστάθηκε στην Οδησσό αποκτώντας την ουκρανική υπηκοότητα. Μετά το 2002 διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος στην Οδησσό και επίσης εντάχθηκε στο φιλορωσικό κόμμα «Party of Regions». Μάλιστα, ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο «Καρδινάλιος», πιθανόν λόγω του αναβαθμισμένου ρόλου του στο κόμμα, το οποίο είχε συνδεθεί με τον πρώην Ουκρανό πρόεδρο Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Ο τελευταίος διέφυγε στη Ρωσία το 2014, έχοντας καταδικαστεί ερήμην για εσχάτη προδοσία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που διαβιβάστηκε από το δικαστήριο της Οδησσού προς τις ελληνικές αρχές, ο 54χρονος οικειοποιήθηκε μαζί με άλλους δημοτικά ακίνητα στην ίδια επαρχία, το διάστημα 2013-2019. Αυτό φέρεται να επιτεύχθηκε με τη χρήση πλαστών εγγράφων και μέσω προσωπικών προσβάσεων σε δημόσιους οργανισμούς που ελέγχονταν από συνεργούς του, όπως σημειώνεται. Οι Ουκρανοί τον κατηγορούν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και μια σειρά από επιπλέον αδικήματα, τα οποία στο ελληνικό ποινικό δίκαιο αντιστοιχούν σε κακουργηματική απάτη και πλαστογραφία, και επίσης νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Αυτό διότι τα χρήματα που φέρεται να κέρδισε το δίκτυο επενδύθηκαν στη συνέχεια για την αγορά άλλων ακινήτων επίσης στην Οδησσό. Από τον Ιούνιο του 2024 ο 54χρονος κατέστη επισήμως καταζητούμενος.

Στο μεταξύ, το 2022, λίγο καιρό μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, συνταξιοδοτήθηκε πρόωρα επικαλούμενος σοβαρό πρόβλημα στην όρασή του. Τα επόμενα χρόνια ταξίδεψε με νόμιμα έγγραφα εκτός της χώρας, τις περισσότερες φορές στην Ισπανία όπου διαθέτει ακίνητη περιουσία, όπως αναφέρεται στα επίσημα έγγραφα. Μετά τη σύλληψή του στην Ελλάδα δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να εκδοθεί στην Ουκρανία. «Άρχισε ένας ευρύτερος πολιτικός διωγμός και ένας πόλεμος εξόντωσης των υποστηρικτών του φιλορωσικού κόμματος, με δολοφονίες και δημόσιες διαπομπεύσεις, στον οποίο εντάσσεται το παρόν αίτημα έκδοσης των ουκρανικών αρχών», υποστήριξε στο υπόμνημά του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Μεταξύ άλλων, ο 54χρονος προσκόμισε προγενέστερες δικαστικές αποφάσεις αναφορικά με τον κίνδυνο που υπάρχει στην Ουκρανία, λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών σε φυλακές, δομές κράτησης και κτήρια υπηρεσιών ασφαλείας. Ενδεικτικά, τον Ιούλιο του 2025 ρωσικά drones είχαν πλήξει δομή κράτησης στην περιοχή Μπιλένκιβκα, σκοτώνοντας 16 κρατούμενους και τραυματίζοντας άλλους 42. Οι Ουκρανοί στο αίτημα έκδοσης που έστειλαν στις ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι αν τελικά εκδοθεί η προδικαστική έρευνα και η δίκη της υπόθεσης εναντίον του θα διεξαχθούν σε έδαφος απομακρυσμένο από την πρώτη γραμμή του πολέμου.

Έπειτα από μακρά διαδικασία, η εισαγγελέας εισηγήθηκε προς το δικαστικό συμβούλιο την απόρριψη του αιτήματος έκδοσης του 54χρονου, σημειώνοντας ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί καθιστούν επισφαλή τη μεταγωγή και κράτησή του στην περιοχή της Οδησσού. Την ίδια άποψη είχε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, απορρίπτοντας τελικά το αίτημα για την έκδοση του φιλορώσου Ουκρανού, τον τέταρτο χρόνο πια μετά τη ρωσική εισβολή.