Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Σοκ προκαλεί η οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (21/10), στα Τρίκαλα, όπου ο 18χρονος Α. Μπ. σκότωσε τη μητέρα του, ηλικίας 54 ετών, μέσα στο σπίτι τους, πνίγοντάς την με μία πετσέτα.

Μετά το φονικό, ο νεαρός επικοινώνησε ο ίδιος με την Αστυνομία, δηλώνοντας ότι «έπνιξε τη μητέρα του» και ζητώντας «να έρθουν να τον συλλάβουν». Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τρικάλων έφτασαν άμεσα στο σημείο και τον συνέλαβαν χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Ο νεαρός φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι δεχόταν bullying από συνομηλίκους του λόγω της οικογενειακής του κατάστασης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Με έλεγαν μπάσταρδο, μου έκαναν bullying, δεν έχω φίλους, με έχουν όλοι στο περιθώριο». Επιπλέον, ο δράστης ανέφερε ότι η μητέρα του είχε πολλές σχέσεις μετά τον χωρισμό με τον πατέρα του, γεγονός που δημιουργούσε συνεχώς εντάσεις μεταξύ τους, με τον ίδιο να σκέφτεται από καιρό να την σκοτώσει.

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι, ενώ ιατροδικαστής κλήθηκε να εξετάσει τη σορό για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ασφυκτικό θάνατο, ωστόσο η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να επιβεβαιώσει τα συμπεράσματα.

Κάτοικοι της περιοχής επιβεβαιώνουν ότι μητέρα και γιος είχαν συχνές προστριβές. Ο 18χρονος έχει μία αδελφή που διαμένει στον Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό περιβάλλον, τα δύο παιδιά του χωρισμένου ζευγαριού ζούσαν κυρίως με τον πατέρα τους και είχαν ταχθεί στο πλευρό του, γεγονός που είχε επιβαρύνει τη σχέση τους με τη μητέρα. Ο 18χρονος είχε επιστρέψει πρόσφατα στο σπίτι της, ωστόσο μεταξύ τους υπήρχαν συνεχείς εντάσεις.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων, η οποία συλλέγει καταθέσεις από συγγενείς και γείτονες, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν φως στις συνθήκες του εγκλήματος.

Πηγή: trikalanews.gr