Ναυτικός μεταφέρθηκε με ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου. Ο 39χρονος έχρηζε ιατρικής περίθαλψης και με τη βοήθεια της Πολεμικής Αεροπορίας έφτασε στο νησί, το απόγευμα του Σαββάτου (04/04).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ρόδου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ότι ένας 39χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος ήταν ο υποπλοίαρχος δεξαμενόπλοιου σημαίας Μάλτας, έπρεπε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Στο πλοίο, που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή 51 ν.μ. νοτιοανατολικά της Ρόδου, έσπευσε ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο παρέλαβε τον ασθενή και τον μετέφερε στο ελικοδρόμιο του Γενικού Νοσοκομείου, απ’ όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ.