Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε χθες (27/11) το μεσημέρι ένας 22χρονος Ρώσος ναυτικός καθώς την ώρα που βρισκόταν εν πλω ένιωσε αδιαθεσία.

Ο 22χρονος είναι μέλος του πληρώματος δεξαμενόπλοιου με Ρώσικη σημαία και βρισκόταν 55 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Κρήτης. Κρίθηκε ότι έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης, με τον καπετάνιο να ενημερώνει τις αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, χρειάστηκε να «σηκωθεί» ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας που μετέφερε τον 22χρονο στο αεροδρόμιο της 115 Πτέρυγα Μάχης, όπου τον περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, για την παροχή ιατρικής περίθαλψης και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.