Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, το περασμένο Σάββατο, η 16η Γιορτή Πατάτας, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών και κατοίκων της περιοχής. Η γιορτή διοργανώθηκε από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Νάξου σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Αρσενίου, υπό την αιγίδα της ΕΘΕΑΣ.

Στις Κάπαρες Αγίας ‘Αννας επισκέπτες από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν διάφορες συνταγές με κύριο συστατικό την πατάτα αλλά και να χορέψουν παραδοσιακούς χορούς της Νάξου.

Παράλληλα, την Παρασκευή, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, πραγματοποιήθηκε ειδική ημερίδα για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, με συμμετοχή μεταξύ άλλων και του προέδρου της ΕΘΕΑΣ, Παύλου Σατολιά και προέδρων αγροτικών συνεταιρισμών από όλη την Ελλάδα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα όπως η λειψυδρία, η αύξηση του κόστους παραγωγής και η προστασία της καλλιέργειας της πατάτας Νάξου ως προϊόντος Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.). Ο πρόεδρος της ΕΑΣ Νάξου, Δημήτρης Καπούνης επανέλαβε την πρόθεση της Ένωσης να απευθυνθεί στα ευρωπαϊκά όργανα και να καταγγείλει σε αυτά τα φαινόμενα νοθείας της πατάτας Νάξου Π.Γ.Ε. που παρατηρούνται στην Ελλάδα.

“Τον άλλον μήνα δεν θα υπάρχει πατάτα Νάξου στη αγορά, από τη Νάξο. Διαπιστώνουμε όμως ότι άλλο προϊόν, αγνώστου προέλευσης γεμίζει την αγορά με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η πατάτα της Νάξου και να μην μπορούν να πουλήσουν οι αγρότες του νησιού”, υπογράμμισε σχετικά ο κ. Καπούνης.

Από την πλευρά τους οι Πρόεδροι των μεγάλων Αγροτικών Συνεταιρισμών κατέθεσαν προτάσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για τη λήψη άμεσων μέτρων, έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί η καλλιέργειά της στο νησί.