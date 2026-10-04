Το τρομακτικό περιστατικό που βίωσε στην Ιεράπετρα, περιέγραψε ο Μανώλης Λαθουράκης. Ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από την πλαγία κάτω από την οποία περνούσε με το αυτοκίνητό του και έπεσε στον δρόμο μπροστά του.

Ο άνδρας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε στο ERTnews και ανέφερε χαρακτηριστικά πως σώθηκε χάρη στα αντανακλαστικά του και τις φωνές των ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο.

«Με έσωσαν οι φωνές των ανθρώπων»

«Τον είδα ξαφνικά μπροστά μου και έπεσα πάνω του. Τον τράκαρα, βέβαια πήγαινα με χαμηλή ταχύτητα, αλλά ήταν απίστευτο πραγματικά», δήλωσε ο κ. Λαθουράκης.

«Με έσωσαν οι φωνές που έβαλαν οι άνθρωποι όταν είδαν τον βράχο να ξεκολλάει από ψηλά. Και εκείνη τη στιγμή, τη στιγμή που πάτησα το φρένο, για κλάσματα του δευτερολέπτου σταμάτησε το αυτοκίνητο μπροστά στον βράχο όταν έπεσε», περιέγραψε.

Ακόμη, ο Μανώλης Λαθουράκης ανέφερε πως πίσω από το δικό του όχημα ακολουθούσαν τέσσερα με πέντε αυτοκίνητα με τουρίστες, οι οποίοι πανικοβλήθηκαν όταν αντιλήφθηκαν τι συνέβη. «Φανταστείτε, ήταν πίσω μου τέσσερα-πέντε αμάξια με τουρίστες, οι οποίοι τρελάθηκαν όταν με είδαν να βγαίνω έξω. Δεν ήξεραν τι να κάνουν», είπε χαρακτηριστικά.

Βίντεο από το τρομακτικό περιστατικό:

«Ξέρουμε ότι σε αυτή την περιοχή συμβαίνουν (κατολισθήσεις) και μάλιστα γύρω στα 50 μέτρα πιο πριν είχε γίνει και άλλη κατολίσθηση. Πριν από λίγη ώρα φαίνονταν οι βράχοι εκεί πέρα και πηγαίναμε προσεκτικά, αλλά δεν πιστεύαμε αυτό το πράγμα», ανέφερε.

«Είναι τεράστιο πράγμα. Ένας τεράστιος βράχος, δεν φαίνεται στη φωτογραφία», σημείωσε και αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν.