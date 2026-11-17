Όσοι πάρουν μέρος στις συγκεντρώσεις και την πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου είναι πιθανόν να βρεθούν στον φακό της ΕΛ.ΑΣ. Με δύο αποφάσεις του Αρχηγείου της, η Αστυνομία ενέκρινε τη χρήση φορητών καμερών στο πλαίσιο των μέτρων για τις κινητοποιήσεις της 17ης Νοεμβρίου. Οι συσκευές μπορούν να καταγράφουν τόσο την εικόνα μιας συγκέντρωσης όσο και τον ήχο της, από τα συνθήματα του πλήθους μέχρι όσα ακούγονται κοντά στους αστυνομικούς.

Οι κάμερες θα κινούνται μαζί με τις αστυνομικές δυνάμεις. Στα ΜΑΤ, ο χειριστής κρατά τη βιντεοκάμερα και επιλέγει πού θα στρέψει τον φακό. Στις ομάδες ΟΠΚΕ και ΔΡΑΣΗ, η συσκευή στερεώνεται πάνω στη στολή. Έτσι, όταν ένας αστυνομικός πλησιάζει ένα μπλοκ διαδηλωτών ή συνομιλεί με κάποιον που συμμετέχει στην πορεία, η επαφή αυτή μπορεί να καταγραφεί σε εικόνα και ήχο, εφόσον η κάμερα είναι ενεργή.

Πού και για πόσο επιτρέπεται η καταγραφή

Η απόφαση ισχύει από τις 6 το πρωί της Τρίτης 17 Νοεμβρίου έως τις 6 το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου. Πρόκειται για το διάστημα μέσα στο οποίο η ΕΛ.ΑΣ. μπορεί να χρησιμοποιήσει τις κάμερες για τα μέτρα της επετείου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα καταγράφουν αδιάκοπα επί 24 ώρες.

Η περιοχή που ορίστηκε εκτείνεται πέρα από τη διαδρομή της πορείας και καλύπτει τμήματα τριών δήμων: Αθηναίων, Ζωγράφου και Φιλοθέης-Ψυχικού. Στα όριά της βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η Αγίου Μελετίου και η Κυψέλης, η Καλλιρρόης και η Λαγουμιτζή, η Ούλωφ Πάλμε, η Κατεχάκη, η Μεσογείων και η Κηφισίας. Οι δρόμοι αυτοί ορίζουν την περίμετρο μέσα στην οποία μπορούν να κινηθούν οι αστυνομικοί με τις κάμερες· δεν αποτελούν κατάλογο σταθερών σημείων επιτήρησης.