Νέες εικόνες από το σύγχρονο σκλαβοπάζαρο, που είχε «στήσει» μια εγκληματική οργάνωση και εκμεταλλευόταν ανθρώπους από το Νεπάλ, δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Ελληνική Αστυνομία.

Με «δόλωμα» μια συμπατριώτισσα τους που «αναρτούσε σχετικές «διαφημίσεις» σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου με σκηνοθετημένο περιεχόμενο υποσχόταν καλύτερες χρηματικές απολαβές στην Ελλάδα», οι ανυποψίαστοι εργάτες γης έρχονταν στη χώρα μας για να δουλέψουν. Αυτό άλλωστε έβλεπαν και στο προφίλ της νεαρής που «αριθμούσε δεκάδες χιλιάδες ακόλουθους, με εκατομμύρια προβολές χρηστών σε περισσότερα από 150 βίντεο».

Όμως όταν περνούσαν τα σύνορα «αεροπορικώς ή μέσω των χερσαίων συνόρων με την Βόρεια Μακεδονία» βρίσκονταν αντιμέτωποι με «χρέος» που έπρεπε να ξεπληρώσουν, γιατί το ταξίδι τους είχε κοστίσει κάποια χρήματα αλλά και με χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα που τους τα έπαιρναν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, για να τους πιέσουν ακόμα περισσότερο και να είναι εξαρτημένοι, ώστε να μην αντιδρούν και να μην μπορούν να φύγουν.

Όταν οι άνδρες από το Νεπάλ επικοινωνούσαν με την συμπατριώτισσα τους, εκείνη τους έλεγε για την «εργασία που προβαλλόταν και αφορούσε κυρίως τον αγροτικό τομέα, χωρίς να γίνεται κάποια αναφορά στους όρους απασχόλησης και στις βασικές παροχές διαβίωσης». Όπως φαίνεται και στο οπτικοακουστικό υλικό που δόθηκε στην δημοσιότητα, οι συνθήκες διαβίωσης ήταν άθλιες.

Όταν κάποια στιγμή έφταναν στην χώρα μας, μεταφέρονταν σε διαμερίσματα ή άλλους χώρους προσωρινής διαμονής υπό συνεχή επιτήρηση.

«Μάλιστα, κατά την μεταφορά τους, ορισμένοι αλλοδαποί εξαναγκάζονταν σε καταβολή χρημάτων ή είχαν υποστεί σωματική βία και απειλές, ενώ σε άλλες περιπτώσεις απάγονταν και κατακρατούνταν παράνομα με σκοπό την καταβολή χρηματικών ποσών στους δράστες, ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωσή τους».

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εργάτες διέμεναν σε αποθήκες – τρώγλες, απασχολούνταν σε εξαντλητικές αγροτικές εργασίες υπό την εποπτεία επιστατών. Από την έρευνα που έκαναν οι αρχές, διαπίστωσαν ότι «οι συνθήκες εργασίας ήταν εξαιρετικά σκληρές, χωρίς ωράρια ή ανάπαυση, ενώ οι διακινούμενοι λάμβαναν ελάχιστα ή καθόλου χρήματα με το πρόσχημα τη αποπληρωμής του «χρέους». Όσοι αντιδρούσαν αντιμετώπιζαν απειλές, εκφοβισμό ή σωματική βία».

Στον «εργασιακό Μεσαίωνα» και στον εξευτελισμό της ανθρώπινης ύπαρξης, μπήκε τέλος με την επιχείρηση που έγινε από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών με ταυτόχρονες εφόδους σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Αργολίδα, Βοιωτία, Μεσσηνία, Ηλεία και Λάρισα, όπου συμμετείχαν και αστυνομικοί από τις τοπικές υπηρεσίες.

Την ημέρα της επιχείρησης, το τμήμα καταπολέμησης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, ενισχύθηκε με ειδικό εμπειρογνώμονα της EUROPOL, ο οποίος συνέδραμε στην ανάλυση σε πραγματικό χρόνο των πληροφοριακών στοιχείων, με την χρήση της κινητής μονάδας ανάλυσης δεδομένων της EUROPOL («Mobile Office»).

«Συνελήφθησαν δέκα μέλη της οργάνωσης, υπήκοοι Πακιστάν, μεταξύ των οποίων και ένα από τα αρχηγικά μέλη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα -10- άτομα (από τα οποία επτά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης), τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, μεταξύ αυτών και έγκλειστος σε προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης».

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων – εργασιακή εκμετάλλευση, καθώς και για παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης και της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Συνολικά, από την έρευνα, εξακριβώθηκαν 25 περιπτώσεις εμπορίας αλλοδαπών ανδρών, υπηκόων Νεπάλ, οι οποίοι διαβιούσαν σε ανθυγιεινές και εξευτελιστικές για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια συνθήκες.

Στις έρευνες που έγιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-18 διαβατήρια Νεπάλ, λοιπά ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, ταυτότητες κλπ) αρχών Πακιστάν και Μπαγκλαντές,

-πλήθος παραστατικών αποστολής χρημάτων μέσω εταιριών μεταφοράς χρημάτων,

-πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων με αναγραφόμενα χρηματικά ποσά, ημερομηνίες και ονόματα,

-έγγραφα με πληροφορίες για κρατήσεις πτήσεων αλλοδαπών ατόμων,

-18 κινητά τηλέφωνα και 3 ηλεκτρονικούς υπολογιστές,

-ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης,

-το χρηματικό ποσό των 14.375 ευρώ και 4 αυτοκίνητα

Επιπλέον, κατά την διάρκεια της επιχείρησης προσήχθησαν στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα 194 άτομα, από τα οποία τα 100 συνελήφθησαν, διότι στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής τους στη χώρα.

Στα θύματα παρασχέθηκε αρωγή και προστασία, σε συνεργασία με την γενική γραμματεία ευάλωτων πολιτών και θεσμικής προστασίας του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και τη ΜΚΟ Α-21.