Έναν κόφτη και ένα σιδεροπρίονο είχαν στην κατοχή τους τρεις ανήλικοι που συνελήφθησαν στην Πάτρα, τα ξημερώματα της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, για απόπειρα διάρρηξης εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών εντόπισαν τους ανηλίκους, ηλικίας 14, 13 και 12 ετών, και προχώρησαν σε έλεγχο, κατά τον οποίο βρήκαν και κατέσχεσαν τα δύο εργαλεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής προανάκρισης, οι τρεις φέρονται να είχαν χρησιμοποιήσει τον κόφτη και το σιδεροπρίονο για να παραβιάσουν το κτήριο, με σκοπό να αφαιρέσουν χρήματα από το εσωτερικό του. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, πρόκειται για το πρώην παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.