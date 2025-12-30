Περίπου 10.000 παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη καταγράφηκαν μέσα σε λίγες μόνο ημέρες από τις πρώτες κάμερες που εγκαταστάθηκαν στην Αττική, αποκαλύπτοντας την επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Όπως ανέφερε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τα στοιχεία προέρχονται τόσο από κάμερες της Περιφέρειας Αττικής όσο και από το πιλοτικό σύστημα της Τροχαίας Αττικής με οκτώ κάμερες τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί δύο κατηγορίες καμερών: Εκείνες της Περιφέρειας Αττικής και οι πρώτες οκτώ «έξυπνες» κάμερες της Τροχαίας. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια έχει δρομολογήσει την τοποθέτηση 388 καμερών σε 100 επικίνδυνες διασταυρώσεις, με κύριο στόχο τον έλεγχο της παραβίασης του κόκκινου σηματοδότη, μιας από τις βασικές αιτίες θανατηφόρων τροχαίων. Ήδη, οι πρώτες δεκάδες κάμερες έχουν τεθεί σε λειτουργία, ενώ το σύνολο του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο.

Παράλληλα, τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών έχουν θέσει σε πιλοτική λειτουργία οκτώ κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Οι συγκεκριμένες κάμερες μπορούν να εντοπίζουν και άλλες σοβαρές παραβάσεις, όπως η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, αναγνωρίζοντας ακόμη και αν τα χέρια του οδηγού είναι απασχολημένα με κάποια συσκευή.

Ο κ. Παπαστεργίου ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι οι κάμερες δεν επιβάλλουν αυτόματα πρόστιμα. «Καμία τεχνολογία, όσο εξελιγμένη κι αν είναι, δεν βεβαιώνει από μόνη της την παράβαση. Η τελική βεβαίωση γίνεται από αστυνομικό όργανο, αφού ελεγχθούν τα στοιχεία στην κοινή πλατφόρμα. Στη συνέχεια, η παράβαση αποστέλλεται στον πολίτη στο κινητό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δ. Παπαστεργίου: «Από μέσα Ιανουαρίου, αφού κανονικοποιήσουμε και ρυθμίσουμε τις κάμερες, θα αρχίσουμε να δίνουμε τις πρώτες παραβάσεις»

Στόχος της κυβέρνησης με την τοποθέτηση καμερών στους δρόμους είναι «να καταφέρουμε να αλλάξουμε μια ακόμη πολύ κακή συνήθεια που έχουμε, που έχει να κάνει με το πώς οδηγούμε και κυρίως μέσα στις πόλεις μας» επισήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, σημειώνοντας κατά τη συνέντευξή του στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Ναι μεν Αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ως χρονιά αναφοράς το 2019, με δύο ανθρώπους την ημέρα να χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο.

Επειδή πολλά πράγματα στην Ελλάδα θεωρούσαμε ότι δεν αλλάζουν κι όμως τελικά αλλάζουν, τόνισε ο Υπουργός, έφερε παράδειγμα, το πολύ θετικό αποτέλεσμα των στις μετρήσεις αλκοόλ το Σαββατοκύριακο που πέρασε, όπου η Ελληνική Αστυνομία έκανε 2.500 ελέγχους και μόνο σε έντεκα περιπτώσεις βρήκαν ανθρώπους που οδηγούσαν πάνω από το όριο.

«Δείχνει ακριβώς ότι τελικά πρέπει απλά να πάρουμε μέτρα και να σοβαρευτούμε πρώτα εμείς ως πολιτεία για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε το μήνυμα αυτό και στους πολίτες μας» ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου.

«Να ξεκαθαρίσω λίγο σήμερα τι γίνεται. Σήμερα, μπαίνουν κάμερες από δύο φορείς. Η Περιφέρεια Αττικής ξεκίνησε την τοποθέτηση 388 καμερών οι οποίες ελέγχουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη που είναι ένας από τους πιο συχνούς λόγους που έχουμε θανατηφόρες συγκρούσεις και κυρίως αφορά δικυκλιστές αλλά και αυτοκίνητα.

Ήδη τοποθετήθηκαν οι πρώτες, κάποιες δεκάδες, κάποιες αυτό το μήνα και μέχρι το καλοκαίρι, τον Ιούνιο θα έχουν τοποθετηθεί όλες σε 100 επικίνδυνες διασταυρώσεις.

Και παράλληλα, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εκτελώντας ένα κοινό σχέδιο με το Προστασίας του Πολίτη και των Μεταφορών, τοποθέτησε τις πρώτες οκτώ κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν και μερικές ακόμα πολύ συχνές και επικίνδυνες παραβάσεις, όπως είναι η χρήση κινητού τηλεφώνου, προφανώς το όριο ταχύτητας.

Λέγατε νωρίτερα για την Συγγρού. Η Συγγρού έχει 90 όριο, αλλά παρατηρούνται και αυτοκίνητα που πάνε με 150» ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου, ενώ ερωτηθείς σχετικά σημείωσε ότι οι θα πρέπει να αλλάξουν οι ταμπέλες, με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πως έτσι θα γνωρίζουν οι οδηγοί τα νέα όρια».

Σχετικά με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε τα παρακάτω:

«Η κάμερα μπορεί να αντιληφθεί ότι τα χέρια μας είναι δεσμευμένα με κάποια συσκευή. Μια φωτογραφία που κυκλοφορεί πολύ ευρέως δείχνει έναν άνθρωπο στην οδό Συγγρού να έχει και στα δυο του χέρια το κινητό και απλά να έχει ακουμπήσει το κινητό πάνω στο τιμόνι του εν κινήσει όλο αυτό. Νομίζω πως η κοινή λογική λέει πως αυτό δεν είναι αποδεκτό και πως μπορεί πάρα πολύ εύκολα να προκαλέσεις τροχαίο.

Αυτό σημαίνει πρόστιμο, το οποίο βέβαια, να το διευκρινίσω, δεν το βάζει μόνη της η κάμερα. Καμία τεχνολογία, όσο έξυπνη κι αν είναι, δεν μπορεί να βεβαιώσει παράβαση. Την παράβαση την βεβαιώνει ένα αστυνομικό όργανο. Δηλαδή οι φωτογραφίες αυτές βγαίνουν σε μια κοινή πλατφόρμα, όπου εκεί ένας αστυνομικός, βεβαιώνει ότι αυτό είναι παράβαση, η οποία θα μας έρχεται στο κινητό.

Και σήμερα που μιλάμε, υπάρχει ένα πιλοτικό της Τροχαίας Αττικής που μας έρχεται με sms ενημέρωση για την κλήση. Ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί για να φτιαχτεί πλέον το ενιαίο σε πανελλαδική βάση πληροφοριακό σύστημα. Περιμένουμε την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά για να κινηθούν οι διαδικασίες πλέον η υπογραφή της σύμβασης, αλλά θα είναι άμεσα γιατί κάποια κομμάτια της πλατφόρμας αυτής τα φτιάχνει το Υπουργείο μόνο του.

Αλλά να μην επαναπαυόμαστε, γιατί ήδη από τις κάμερες αυτές τις οκτώ που έχουν τοποθετηθεί με το πιλοτικό της Τροχαίας Αττικής από τα μέσα Γενάρη και μετά, θα αρχίσουμε να δίνουμε αφού κανονικοποιήσουμε και ρυθμίσουμε τις κάμερες και τις πρώτες παραβάσεις».

Μέχρι τώρα δεν έχουν κοπεί κλήσεις διευκρίνισε ο Υπουργός, απλά όντως έχει διαπιστωθεί ότι γίνονται παραβάσεις.

«Βλέπουμε ότι στη Συγγρού, για παράδειγμα, είχαμε περίπου 500 παραβάσεις μέσης ταχύτητας, γιατί στη Συγγρού υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες που δοκιμάζουμε, δηλαδή από ένα σημείο σε ένα άλλο σημείο, το οποίο είναι 1-2 χιλιόμετρα παρακάτω και βλέπεις ότι η μέση ταχύτητα είναι πάνω από 120-130. Θέλω να πω ότι οι κάμερες και στην Αττική Οδό, οι σημερινές κάμερες δεν γράφουν ακριβώς το όριο. Γράφουν σε όρια τα οποία έχει θέσει η Ελληνική Αστυνομία.

Θέλουμε να αλλάξουμε νοοτροπίες και αυτή είναι η έννοια των καμερών και των καμερών που θα μπούνε. Οι κάμερες είναι εμφανείς, εμφανέστατες. Διάβαζα κάπου πώς θα ξεπεράσετε τις κάμερες, γιατί υπάρχει η γνωστή εφαρμογή στην οποία υπάρχουν τα σημεία. Μακάρι να υπάρχουν τα σημεία. Εμείς δεν κρύβουμε τις κάμερες. Εμείς τι θέλουμε; Θέλουμε να ξέρουμε ότι υπάρχουν, να ξέρει η κοινωνία ότι εκεί υπάρχουν κάμερες. Άρα δεν περνάμε. Όχι περνάμε και μετά ψάχνουμε να βρούμε τρόπο πώς θα βρίσκουμε να σβήσουμε την κλήση ή μια δικαιολογία. Δεν περνάμε με κόκκινο γιατί μπορεί να έρχεται ένα δίκυκλο, ένα αυτοκίνητο, ένας άνθρωπος που πάει κανονικά με το πράσινο και πάμε και τον χτυπάμε, τον σκοτώνουμε. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα.

Οι κάμερες λοιπόν θα μπούνε σε σημεία τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα από το Υπουργείο Μεταφορών και την Ελληνική Αστυνομία και ο Δήμος Αθηναίων μας ζήτησε και συμπεριλάβαμε στη νομοθεσία, γιατί είναι νόμος του κράτους από το Δεκέμβριο, το να μπορέσει να βάλει κάμερες σε σημεία σε πεζόδρομους που μπαίνουν δίκυκλα και έχουν παρατηρηθεί πολλοί τραυματισμοί, κυρίως από δίκυκλα σε πεζοδρόμους τα οποία χτυπάνε πεζούς. Άρα όλο αυτό το πράγμα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το αλλάξουμε, να αλλάξουμε νοοτροπία και τρόπο σκέψης και τα τεχνικά μέσα, οι κάμερες βοηθάνε σε αυτό. Το γεγονός ότι για παράδειγμα από τις κάμερες αυτές μέσα σε δέκα ημέρες βρήκαμε 10.000 παραβιάσεις του κόκκινου σε αυτά τα σημεία είναι δείγμα του πόσο επικίνδυνα είναι.

Καταλαβαίνω ερωτήσεις του στυλ, μα υπάρχει ασθενοφόρο από πίσω. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, γι’ αυτό και οι κάμερες εξετάζονται από αστυνομικό όργανο προκειμένου να δει τι μπορεί να έχει συμβεί.

Θα ξεκινήσουμε εφόσον έχουμε ολοκληρώσει την διαδικασία κανονικοποίησης των καμερών στα μέσα Γενάρη, με το σύστημα που ήδη η Τροχαία Αττικής έχει υλοποιήσει, ένα πιλοτικό που οι κλήσεις πηγαίνουν στο κινητό, ενημερώνεται ο πολίτης στο κινητό και όσο μπορούμε πιο σύντομα και απαντάω έτσι γιατί δεν ξέρω πότε θα έχουμε την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. Θεωρώ ότι μέσα Γενάρη θα την έχουμε προκειμένου στις αρχές της άνοιξης πλέον να είμαστε έτοιμοι και με το ενιαίο, σε πανελλαδική πλέον κλίμακα, σύστημα, όπου θα μπορούμε πλέον σε όλη την χώρα να ενημερώνουμε τους πολίτες για παραβάσεις που κάνουν ηλεκτρονικά» ανέφερε ο Υπουργός.

Σχετικά με το πώς θα γίνεται η πληρωμή των προστίμων, είπε τα εξής:

«Αυτό είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ότι μέχρι σήμερα η πληρωμή γινόταν στον οικείο Δήμο και ως οικείο Δήμο εννοούμε τον Δήμο στα διοικητικά όρια του οποίου ανήκει το τμήμα στο οποίο έχουν γράψει, πράγμα το οποίο ακούγεται απλό, αλλά δεν ήταν τόσο απλό. Ειδικά για δήμους που δεν είχαν ηλεκτρονικές πληρωμές. Πολλές φορές έπρεπε κάποιος πολίτης μετά από 3, 4, 5, 6 έως και 10 χρόνια γιατί τόσο έπαιρνε τελικά μέχρι να εξαντληθούν τα ένδικα μέσα για την πληρωμή, να πάει σε ένα ταχυδρομείο και να πληρώσει την κλήση. Αυτό πλέον αυτοματοποιείται, δηλαδή όλη τη διαδικασία γίνεται ψηφιακά. Ενημερώνεσαι, βλέπεις την κλήση σου και τη φωτογραφία, κάνεις την ένστασή σου ακόμα και μπορείς να ζητήσεις και τηλεδιάσκεψη με τον αξιωματικό υπηρεσίας προκειμένου να πεις για παράδειγμα ότι πήγαινες σε ένα νοσοκομείο και ήταν ανάγκη.

Τα θετικά αυτής της ιστορίας είναι ότι δεν χρειάζεται ο πολίτης να φύγει από τη δουλειά του και να πάει σε ένα αστυνομικό τμήμα και να ψάξει να περιμένει ή ο αστυνομικός αντιστοίχως να έχει στους διαδρόμους κόσμο. Και θα πληρώνεται με RF».

Επίσης, συμπλήρωσε ότι «οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής γράφουν μόνο για το κόκκινο και όντως γράφουν την πίσω πινακίδα του αυτοκινήτου. Οι κάμερες που γράφουν παραβάσεις του στυλ κινητό, ζώνη, γράφουν κανονικά μπροστά, έχοντας θολώσει όλο το υπόλοιπο τοπίο, δεν θα φαίνεται αν υπάρχει συνοδηγός οδηγός, συνεπώς δεν υπάρχει κανένα θέμα προσωπικών δεδομένων όταν κάποιος κάνει παράβαση του κώδικα της κυκλοφορίας και είναι ξεκάθαρο εκεί πέρα αν είσαι εσύ ή είναι κάποιο συγγενικό πρόσωπο».

Πώς θα ελέγχεται ψηφιακά η ηλικία για χρήση social media και πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων

«Πριν ακριβώς από ένα χρόνο, 30 Δεκεμβρίου του 24, είχαμε βρεθεί στο Ωδείο της Αθήνας, όπου παρουσιάσαμε την στρατηγική μας για την βία, την παραβατικότητα και τον εθισμό των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Τι έγινε αυτό το χρόνο; Στην ουσία οι πρωτοβουλίες της Ελλάδας ήταν αυτές οι οποίες συμπαρέσυραν την Ευρώπη, η οποία το καλοκαίρι εξέδωσε μια κοινή οδηγία για τον ηλικιακό έλεγχο, για το age verification, για το πώς πλέον θα μπορούμε να ελέγχουμε στα social media την ηλικία.

Έδωσε ένα περιθώριο η Ευρώπη στα κράτη μέλη να φτιάξουν τέτοιους μηχανισμούς και η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα με διαφορά που έχει υλοποιήσει αυτή την επιβεβαίωση ηλικίας. Τι μένει να γίνει για να λειτουργήσει όλο αυτό; Πλέον να έρθουμε σε συνεννόηση με τις πλατφόρμες και κυρίως να βγει ένας κοινός ευρωπαϊκός νόμος.

Επειδή η Ευρώπη δεν φημίζεται για την ταχύτητά της σε αυτά, αυτό το οποίο πιστεύω και ελπίζω να γίνει μέσα στον Γενάρη είναι να συμφωνήσουν οι πλατφόρμες σε μια επιστολή που τους κάναμε να ξεκινήσουμε στην Ελλάδα εθελοντικά, να το λειτουργήσουμε γιατί είμαστε έτοιμοι εμείς και η Δανία θα έρθει μέσα στο επόμενο δίμηνο τρίμηνο να το εφαρμόσει. Πιθανώς, γιατί πάλι δεν είναι μόνο δική μας αρμοδιότητα στο Ψηφιακής, να απαγορευθεί στις πολύ μικρές ηλικίες, τα παιδιά του Δημοτικού και να υπάρχουν, αυτή είναι περίπου η κουβέντα ευρωπαϊκά πλέον, όροι και προϋποθέσεις με τους οποίους τα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου θα έχουν πρόσβαση σε ειδικά κατασκευασμένους λογαριασμούς για εκείνα τα παιδιά και βέβαια με όρια που θα πρέπει οι γονείς να βάζουν. Μην βγάζουμε τους γονείς από μια εξίσωση στην οποία προφανώς πρέπει να έχουν τον ρόλο τους».

Ειδικά σε ό,τι αφορά το Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου που θεσπίστηκε για την παρακολούθηση των σημείων πώλησης και την διασφάλιση της τήρησης του νόμου, ανέφερε «αυτό λοιπόν έρχεται να ικανοποιήσει την νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας που βγήκε το καλοκαίρι, που λέει ότι πλέον πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί στον τρόπο ελέγχου. Ο τρόπος ελέγχου της ηλικίας είναι αυτός ακριβώς που περιέγραψα. Το ίδιο μηχανισμό ακριβώς χρησιμοποιούμε. Τις μέρες αυτές βγαίνει και η τελευταία ΚΥΑ προκειμένου να ξεκινήσουμε άμεσα, το ’26, ελέγχους στο ποιος πουλάει και τι πουλάει.

Ποια είναι τα σημεία που γίνεται η πώληση προϊόντων καπνού, αλκοόλ και ατμιζομένων προϊόντων, σε ποιους πουλάνε και πώς γίνεται έλεγχος.

Προφανώς και όλα αυτά τα περίπτερα θα πρέπει να καταγραφούν για να μπορούν να γίνονται οι έλεγχοι και πλέον έλεγχος δεν θα γίνεται με ένα QR code που τα πιτσιρίκια είχαν βρει τρόπο να δημιουργούν ψεύτικα QR code τα οποία δείχνουν ότι είναι πάνω από 18. Πλέον με το KidsWallet και με το gov.gr wallet αυτός ο έλεγχος δεν παρακάμπτεται και δεν μπορεί να παραχαραχθεί. Άρα πλέον έχει απόλυτη ευθύνη ο πωλητής σε ποιον πουλάει και έχει κάθε εύκολο τρόπο και τρόπο που δεν παραβιάζεται να ελέγξει την ηλικία.

Με τον τεχνικό τρόπο που προτείνουμε και για την είσοδο στα κέντρα διασκέδασης αλλά και για την κατανάλωση αλκοόλ πλέον τεχνικά υπάρχει τρόπος αυτό να μην παραβιάζεται και είναι πάρα πολύ εύκολο σε ένα δευτερόλεπτο».

Υπερυπολογιστής Δαίδαλος

«Το πρόγραμμα έχει προχωρήσει και κυλά ακριβώς στα χρονοδιαγράμματα που έχουμε θέσει. Ο στόχος μας είναι στο Λαύριο τον Μάρτιο να έχει εγκατασταθεί ο υπερυπολογιστής. Θέλουμε κάποιες συνδέσεις και ρυθμίσεις.

Όπως ακριβώς λοιπόν έχουμε δεσμευτεί και στο Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στους πρώτους μήνες της χρονιάς θα μπει σε λειτουργία, είναι το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης και το πιο σημαντικό είναι ότι περάσαμε τις προηγούμενες μέρες από τη Βουλή των Ελλήνων και το νομοσχέδιο για τον Φάρο. Ο Φάρος στην ουσία είναι το εταιρικό σχήμα που θα λειτουργεί σε αυτές τις υποδομές, δηλαδή ότι μια νεοφυής επιχείρηση θέλει να τρέξει ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης για να βγάλει ένα προϊόν, ξέρω γω για την κίνηση στην Αθήνα. Δεν μπορούσε να το κάνει σήμερα γιατί οι υποδομές τεχνητής νοημοσύνης ήταν ακριβές. Εμείς δίνουμε τη δυνατότητα λοιπόν με τον Δαίδαλο, να δώσουμε σε νεοφυείς επιχειρήσεις χώρο έτσι ώστε να τρέξουν τα μοντέλα τους και να βγάλουν προϊόντα.

Η Ελλάδα, παρότι ως χώρα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και είναι μία από τις επτά, οκτώ χώρες που οι πολίτες χρησιμοποιούν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, είμαστε στις χειρότερες θέσεις στην χρήση τεχνητής νοημοσύνης από επιχειρήσεις. Για να το αλλάξουμε αυτό, έχουμε δύο πολιτικές τις οποίες υλοποιούμε. Φάρος, δηλαδή το εταιρικό σχήμα που θα δώσει πρόσβαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν πλέον εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και μάλιστα δωρεάν. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις θα βρουν τον τρόπο τους. Οι μικρές είναι το θέμα. Και δεύτερον, ανακοινώθηκαν προχθές τα αποτελέσματα του προγράμματος για την απόκτηση δεξιοτήτων. 62 εκατομμύρια δίνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στους κοινωνικούς μας εταίρους που είναι Επιμελητήρια, εταιρείες πληροφορικής, έτσι ώστε τα στελέχη τους να επιμορφωθούν σε τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοασφάλεια».

Ερωτηθείς πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό δημόσιο με τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, ο κ. Παπαστεργίου επισήμανε:

«Πρώτον, θα έχουμε δικές μας υποδομές, άρα δεν θα πληρώνουμε σε τρίτους πόρους τεχνητής νοημοσύνης. Δεύτερον, διασφαλίζεις ότι τα δεδομένα σου είναι εδώ και θα ταξιδεύουν σε άλλες χώρες και εκτός Ευρώπης όπου γίνεται η επεξεργασία των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Και το βασικότερο είναι ότι σε εταιρείες οι οποίες τώρα στήνονται ή που έχουν μια πολύ καλή ιδέα αλλά μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να την υλοποιήσουν λόγω κόστους, τους δίνεις την δυνατότητα να το κάνουν γρήγορα και άμεσα με πολύ χαμηλό ή και χωρίς κόστος. (…)

Νομίζω πως όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν γίνει τεράστια βήματα στην ψηφιοποίηση της χώρας. Ας θυμηθούμε που ήμασταν το ’19, αλλά από την άλλη και εγώ πρέπει να παραδεχτώ και όλοι μας στην κυβέρνηση ότι ακόμα υπάρχουν θύλακες γραφειοκρατίας και καθυστέρησης. (…)

Θα σας πω δυο ενέργειες που γίνονται. Η μία είναι ότι το ’26 θα δείτε μια πολύ μεγάλη κοινή πρωτοβουλία Υπουργείου Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έτσι ώστε να διαγράψουμε διαδικασίες πλέον, δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο από διαδικασίες που πάει εξαιρετικά, καταμετρημένες επίσημα είναι 4.400. Πάμε λοιπόν να καταργήσουμε τελείως διαδικασίες οι οποίες είναι ανεδαφικές και δεν έχουν κανένα λόγο να υπάρχουν σήμερα που τα συστήματα επικοινωνούν. Άρα απλοποιούμε διαδικασίες.

Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι για την τεράστια δουλειά που γίνεται σε δύο διακριτούς τομείς της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, που είναι η Δικαιοσύνη και η Υγεία.

Με το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα έχουμε τεράστια έργα, καινούργια πληροφοριακά συστήματα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αλλά και το καινούργιο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την Πολιτική, Ποινική και Διοικητική Δικαιοσύνη. Το πιο σημαντικό που εφαρμόζεται από αύριο στην ουσία, ξεκινάμε τον ενιαίο φάκελο της δίκης.

Μέχρι σήμερα, οι δικαστές έπρεπε να συγκεντρώσουν κυρίως σε hardcopy, σε πραγματικό χαρτί, φακέλους από δω κι από κει, προκειμένου να μπορέσουν να έχουν την εικόνα της διοίκησης. Ξεκινάμε λοιπόν κάτι πολύ καινούργιο. Πρώτη Ιανουαρίου του 26, όπως ακριβώς είχαμε υποσχεθεί σε χρονοδιαγράμματα, όλο αυτό το υλικό, σε ένα σημείο ηλεκτρονικό, δεν χρειάζεται να κουβαλάνε φακέλους. Παραδείγματος χάριν, για μια κτηματολογική υπόθεση δεν χρειάζεται να ψάξουν να βρουν σε άλλο σημείο τα τοπογραφικά ή οποιουσδήποτε άλλους χάρτες.

Όλα λοιπόν σε ένα σημείο προκειμένου να βοηθήσουμε τους λειτουργούς της δικαιοσύνης να κάνουν τη δουλειά τους πιο γρήγορη.

Ήδη έχουν συντμηθεί αυτοί οι χρόνοι χάρη στην αλλαγή του δικαστικού χάρτη, χάρη σε όλες τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ερχόμαστε με την τεχνολογία να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο να απονέμεται η Δικαιοσύνη πιο γρήγορα στη χώρα».