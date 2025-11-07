Της Λυδίας Παππά

Ο κατηγορούμενος υπαρχιφύλακας για διακίνηση κοκαΐνης στην Αττική, και όχι μόνο, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μπήκε στο στόχαστρο των Αδιάφθορων της ΕΛΑΣ, καθώς η ανώνυμη καταγγελία που έφθασε τον περασμένο Μάρτιο αφορούσε στην «ενασχόλησή» του με τα ναρκωτικά.

Μάλιστα ο καταγγέλλων ανέφερε ότι ο αστυνομικός διακινεί κοκαΐνη εδώ και χρόνια, συναντώντας ο ίδιος τους πελάτες, ενώ έχει «ανοιχτεί» και στην περιφέρεια στέλνοντας δέματα με ναρκωτικά, μέσω ΚΤΕΛ και κούριερ…

Οι εκπλήξεις για τους συναδέλφους του, που ξεκίνησαν την έρευνα, ήταν πολλές καθώς έβγαλαν «λαβράκι» βλέποντας την περιουσιακή του κατάσταση, ενώ ο μισθός του από την αστυνομία φαίνεται ότι ήταν ψίχουλα, μπροστά σε αυτά που βρήκαν.

Ο υπαρχιφύλακας με τα αρχικά Μ.Π., εκτός από τραπεζικούς λογαριασμούς (δύο στο όνομα του και έναν στον οποίο ήταν συνδικαιούχος) με συνολικό ποσό 602.000 ευρώ, εμφάνιζε μεγάλη αναντιστοιχία σε σχέση με τα εισοδήματά του από την αστυνομία.

Για παράδειγμα, το 2023 και το 2024 έκανε αγορές με χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ύψους 161.177 ,40 ευρώ και 127.912 ,26 ευρώ, όταν οι μισθοδοσίες του ήταν 15.917,93 ευρώ και 17.670,44 ευρώ, αντίστοιχα.

Έσοδα είχε και από διαμέρισμα στο Μεταξουργείο, που νοίκιαζε ως Airbnb.

Από το Κτηματολόγιο προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος αστυνομικός ήταν ο υψηλός κύριος του ακινήτου, ενώ επικαρπώτρια ήταν μία γυναίκα. Οι αρχές όμως έχουν ενδείξεις ότι εκείνος εισέπραττε τα χρήματα από τα μισθώματα.

Ο έλεγχος έδειξε, επιπλέον, ότι η γυναίκα δεν είχε υποβάλλει τα έσοδα από το συγκεκριμένο διαμέρισμα τα τελευταία δύο χρόνια στις φορολογικές της δηλώσεις.

Και κομμωτήριο στο Παγκράτι…

Οι αρχές εντόπισαν και κομμωτήριο στο Παγκράτι. Τυπικά ιδιοκτήτης είναι άλλο πρόσωπο, το οποίο όμως ανήκει στον στενό κύκλο των επαφών του αστυνομικού.

Χαρακτηριστικός μάλιστα είναι ο διάλογος για το πόσα χρήματα του αφήνει το κομμωτήριο:

Αστυνομικός: Πόσα λεφτά βγάζω το μήνα;

Γυναίκα: Πολλά… επτά χιλιάρικα σίγουρα.

Αστυνομικός: Όντως;

Γυναίκα: Τι όντως… Τέσσερα χιλιάρικα σου αφήνει το Airbnb μόνο. Το κομμωτήριο δεν έχω ιδέα τι σου αφήνει.

Αστυνομικός: Γιατί τα παίρνω συνέχεια.

Ο αστυνομικός, που είχε αδυναμία και στα «φρουτάκια», θα απολογηθεί την Δευτέρα στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση.