Με κομβόι και καπνογόνα κατευθύνονται στο Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες ταξί του ΣΑΤΑ, που σήμερα και αύριο απεργούν στην Αθήνα.

Νωρίτερα συγκεντρώθηκαν στη συμβολή της οδού Σπύρου Πάτση με την Λεωφόρο Αθηνών και εκπρόσωποι τους εξήγησαν την αιτία για το διήμερο …χειρόφρενο.

Οι επαγγελματίες οδηγοί ζητούν ελεύθερη διέλευση στις λεωφορειολωρίδες, αλλαγές στην πολιτική για την ηλεκτροκίνηση και άμεση απόφαση παράτασης της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών ταξί και μεταφορά της υποχρέωσης για το 2035.

Φωτορεπορτάζ: Νίκος Χριστοφάκης