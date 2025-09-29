«Ζητάω συγγνώμη, μου σάλεψε», είπε ξεκινώντας την απολογία του, ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 71χρονο αδερφό του, την 1η Ιουλίου του 2019 στην Ασή Γωνιά Αποκορώνου.

Η δίκη ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά και διεκόπη στις 3 το μεσημέρι, μετά την απολογία του 54χρονου που αναμένεται να ζητήσει μειωμένο καταλογισμό για το ομολογημένο έγκλημα ώστε να “σπάσουν” τα ισόβια που του έχουν επιβληθεί, σε πρώτο βαθμό.

Ο δράστης, 8ο στη σειρά παιδί της οικογένειας, ξεκίνησε αναφερόμενος στα σκληρά παιδικά του χρόνια, στην καταπίεση και την κακοποιητική συμπεριφορά από τους μεγάλους αδερφούς που τον ανάγκαζαν να εργάζεται σκληρά, από μικρή ηλικία.

Όσο για το θύμα, ανέφερε πως έμεναν δίπλα δίπλα και είχαν μεταξύ τους “αλλοπρόσαλλη αγάπη” περιγράφοντας τον ιδιότροπο χαρακτήρα του νεκρού, αλλά και τα δικά του ψυχιατρικά προβλήματα, τα οποία αναδείχτηκαν και από άλλες μαρτυρίες.

Για τα γεγονότα της 1ης Ιουλίου του 2019, υποστήριξε πως “με κοροϊδεύανε που χώρισα και χασκογελούσανε” εξιστορώντας πως όταν εισέπραξε τη χλευαστική συμπεριφορά από τη μεριά του παθόντα, στην πλατεία του χωριού, επέστρεψε και πήρε το όπλο του “για να τον φοβερίσει”.

«Έβαλα το όπλο στην τσέπη μου για να φουσκώνει η τσέπη μου και τον σκότωσα. Το έκανε κι αυτός» τόνισε, ενώ σε επίμονες ερωτήσεις της έδρας σχετικά, παραδέχτηκε πως κατείχαν τα όπλα παράνομα και ότι «όλοι στην Ασή Γωνιά έχουν όπλα».

Για τους τέσσερεις πυροβολισμούς στο κεφάλι και τον θώρακα, υποστήριξε πως «μου σάλεψε, τον φοβήθηκα, ήταν ο μεγαλύτερός μου φόβος», αρνούμενος πάντως, κατηγορηματικά, ότι είχε πάρει την απόφαση να τον σκοτώσει όταν πήρε το όπλο.

«Τον αδερφό μου να σκοτώσω; Να καταστρέψω την οικογένεια, να καταστραφεί κι αυτός και εγώ;», τόνισε.

Στη δίκη παρίσταται υποστήριξη της κατηγορίας η μεριά του παθόντα αλλά και υπεράσπιση του κατηγορούμενου, μέλη της οικογένειας που επιθυμούν να επουλωθούν οι πληγές.

Πάντως και οι δύο πλευρές παρά την τεταμένη ατμόσφαιρα, έδειξαν τον δέοντα σεβασμό στην διαδικασία και παρέμειναν εντός της αίθουσας του Εφετείου χωρίς περιορισμούς και αστυνομικές ενισχύσεις.

Πηγή: zarpanews.gr