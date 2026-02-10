Στον στρατιωτικό εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα Τρίτη 10/02 για την απολογία του ο 54χρονος σμήναρχος, που κατηγορείται ότι πουλούσε στην Κίνα απόρρητα έγγραφα και ΝΑΤΟϊκές πληροφορίες.

Δείτε βίντεο της «Ζούγκλας» από την μεταφορά του στο Αεροδικείο Αθηνών:

Ο ίδιος έχει παραδεχτεί ότι ήρθε σε επαφή με τους κινέζους, που του προμήθευσαν ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης για να τους μεταδίδει τις πληροφορίες. Το σύστημα, που είχε εγκατασταθεί στο κινητό του τηλέφωνο, μετέτρεπε τα αρχεία σε κρυπτογραφημένο κώδικα και τα μετέδιδε σε κάποιον που μπορούσε με ειδικό «κλειδί» λογισμικού (και μόνο με αυτό) να τα διαβάσει.

Μόλις ολοκληρωνόταν η μεταφορά των απόρρητων δεδομένων ο σμήναρχος πληρωνόταν σε ένα crypto wallet, από όπου μετέφερε σταδιακά τα χρήματα στους λογαριασμούς του, με τους κωδικούς που του έδωσαν οι κινέζοι. Η υπόθεση έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός κατασκοπευτικού θρίλερ αφού ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε πως πήγαινε μεταμφιεσμένος στο ΑΤΜ και έκανε αναλήψεις μιρκοποσών για να μη γίνει στόχος, μεταφέροντας μεγάλα χρηματικά ποσά και διακινώντας τα.

Το Αεροδικείο από την πλευρά του στην σημερινή διαδικασία θα επιμείνει στο πώς στρατολογήθηκε, τι πληροφορίες παρέδιδε στους Κινέζους και αν είχε συνεργούς. Ενδιαφέρον ακόμη έχει το αν πληρωνόταν από κινεζικές τράπεζες ή από κάποια εταιρεία “βιτρίνα”.

Ο ίδιος πάντως, θα επιχειρήσει να απομειώσει την σπουδαιότητα των πράξεών του, υποστηρίζοντας πως προσπαθούσε να βρει εναλλακτική απασχόληση με βάσει τις γνώσεις του μετά την συνταξιοδότησή του, σε ξένη εταιρεία ή σε χώρα με ενεργό πλαίσιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει επισείουν ακόμη και 20 χρόνια κάθειρξη σε στρατιωτικές ή πολιτικές φυλακές και στέρηση της ελληνικής ιθαγένειας, που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που έγινε πρόσφατα νόμος του Κράτους.

Διαρροή υλικού υψηλής διαβάθμισης

Ο 54χρονος αξιωματικός με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες. Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις ελληνικές και συμμαχικές υπηρεσίες, καθώς αφορά διαρροή υλικού υψηλής διαβάθμισης. Συγκεκριμένα, ο ίδιος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα και εφόσον καταδικαστεί κινδυνεύει ακόμα και με ισόβια, αλλά και στέρηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Η Ελληνική Αστυνομία εκτιμά ότι ο 54χρονος μηνιαίως ή τριμηνιαίως λάμβανε για τις «υπηρεσίες» που προσέφερε από 5.000 έως 15.000 , αναλόγως και με τη διαβάθμιση των πληροφοριών. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛΑΣ έκανε ήδη «φύλλο και φτερό» τον φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή του 54χρονου, στικάκια και τα δύο κινητά του τηλέφωνα.

Ποιες πληροφορίες ήθελαν οι Κινέζοι

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι ο κύριος όγκος του υλικού, που μεταδόθηκε στην Κίνα μέσω ειδικού κρυπτογραφημένου λογισμικού, δεν αφορούσε επιχειρησιακά σχέδια ή άμεσες διατάξεις μάχης, αλλά τεχνικά χαρακτηριστικά συστημάτων, αρχιτεκτονικές επικοινωνιών και προγράμματα λογισμικού. Ο ίδιος ο σμήναρχος φέρεται να έχει αναφερθεί σε τεχνικά χαρακτηριστικά οπλικών συστημάτων (reverse engineering), αλλά και πληροφορίες πάνω σε λογισμικά.

Το λεγόμενο και «reverse engineering» είναι η πρακτική που εφαρμόζεται συστηματικά τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αντιγραφή ή τη λειτουργική προσέγγιση δυτικών τεχνολογιών, είτε αυτές αφορούν στρατιωτικά συστήματα είτε προηγμένες ψηφιακές εφαρμογές.

Οι κινεζικές υπηρεσίες φέρονται να αναζητούν διαρκώς τεχνικά στοιχεία, πηγαίο κώδικα, παραμέτρους λειτουργίας και λογικές σχεδίασης, προκειμένου να μειώσουν το τεχνολογικό χάσμα και να επιταχύνουν την ανάπτυξη εγχώριων συστημάτων, που να προσομοιάζουν με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η Δύση.