Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και τη δέουσα επισημότητα πραγματοποιήθηκαν στην Δημοτική Κοινότητα Μελά της Καστοριάς οι εκδηλώσεις τιμής για την «Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα». Επίκεντρο των τιμητικών εκδηλώσεων υπήρξε η ιστορική Δημοτική Κοινότητα Μελά, όπου τοπικές αρχές, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και πολίτες απέδωσαν τον ελάχιστο φόρο τιμής στους ήρωες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Μακεδονίας.

Παρουσία της στρατιωτικής ηγεσίας οι εκδηλώσεις μνήμης

Στον τόπο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη νεότερη ελληνική ιστορία, το «παρών» έδωσε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης.

Τον Αρχηγό ΓΕΣ συνόδευε ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας (ΑΣΔΗΜ/NRDC-GR), Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης, υπογραμμίζοντας τη βαθιά σημασία που αποδίδουν οι Ένοπλες Δυνάμεις στην διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Η εκδήλωση, μεταξύ άλλων, περιλάμβανε δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Ευσταθίου, Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο του Παύλου Μελά, όπου έλαβε χώρα κατάθεση στεφάνων και ακολούθησε περιήγηση στο Μουσείο του Παύλου Μελά.