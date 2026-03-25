Με λαμπρότητα εορτάζεται σήμερα η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου. Μετά από 205 χρόνια τιμάται η έναρξη της Επανάστασης του 1821 και στο κέντρο της Αθήνας έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας, του πρωθυπουργού, πολιτικών αρχηγών και εκπροσώπων των τριών όπλων.

Στην παρέλαση θα συμμετάσχουν τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, στρατιωτικών σχολών, ειδικών μονάδων και Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς.

