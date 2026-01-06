Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Ορθοδοξίας σήμερα, με τον καθιερωμένο αγιασμό των υδάτων και τη συμβολική ρίψη του Τιμίου Σταυρού, που τελείται σε ανάμνηση της βάφτισης του Χριστού στον Ιορδάνη Ποταμό. Τα Φώτα, ή Θεοφάνια γιορτάζονται με λαμπρότητα σε όλη τη χώρα, με επίκεντρο της θρησκευτικής τελετουργίας το λιμάνι του Πειραιά.

Δεκάδες πιστοί και φέτος αψηφούν το κρύο και βουτούν για να πιάσουν τον Σταυρό τη στιγμή που ο ιερέας τον ρίχνει στα νερά, ψάλλοντας το «εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις,

του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει Σοι, αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα

και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς, εβεβαίου του λόγου το ασφαλές.

Ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φωτίσας δόξα Σοι».

Δείτε εικόνες της Ζούγκλας από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας και την Αρχιεπισκοπική Θεία Λειτουργία, που έγινε το πρωί.

Ακολουθεί ο Καθαγιασμός των Υδάτων και η Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στο λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε εικόνες της Ζούγκλας από το τελετουργικό που είναι σε εξέλιξη: