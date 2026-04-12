Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος η Ανάσταση του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη, με χιλιάδες πιστούς να κατακλύζουν τους ναούς της πόλης για να τιμήσουν τη μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας.

Σε κάθε γειτονιά της πόλης οι εκκλησίες πλημμύρισαν από ανθρώπους κάθε ηλικίας, με λαμπάδες στα χέρια, για να υποδεχθούν το Άγιο Φως, που έφτασε από τα Ιεροσόλυμα με ειδική πτήση στην Αθήνα και από εκεί λίγο μετά τις 9 το βράδυ στο αεροδρόμιο Μακεδονία, όπου πολλοί πιστοί είχαν συγκεντρωθεί για να το λάβουν πρώτοι.

Με το άκουσμα του «Δεύτε λάβετε φως», οι φλόγες άρχισαν να μεταδίδονται από κερί σε κερί, φωτίζοντας τα πρόσωπα των πιστών και μεταφέροντας το μήνυμα νίκης της ζωής απέναντι στον θάνατο. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, οι καμπάνες ήχησαν χαρμόσυνα και το «Χριστός Ανέστη» αντήχησε σε όλη την πόλη, συνοδευόμενο από αγκαλιές, φιλιά, την ανταλλαγή ευχών και το παραδοσιακό τσούγκρισμα κόκκινων αυγών.

Πηγή: ΑΜΠΕ