Αντιδράσεις προκαλεί στην Κρήτη η προσπάθεια να στηθεί συγκέντρωση από το μέλος της νεοναζιστικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», Ηλία Κασιδιάρη την Κυριακή σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο, με δεκάδες φορείς και σωματεία να εκδίδουν κοινό ψήφισμα εκφράζοντας την κατηγορηματική αντίθεσή τους.

Στο κείμενο, που υπογράφουν ήδη 38 φορείς, δηλώνεται ότι «οι φασίστες είναι ανεπιθύμητοι στην Κρήτη» και απευθύνεται κάλεσμα σε όλους να πάρουν θέση και να καταδικάσουν την προσπάθεια διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Αναφορά στα μαρτυρικά χωριά που έκαψαν οι φασίστες στο νησί

Στο ψήφισμα γίνεται ρητή αναφορά στους μαρτυρικούς τόπους της Κρήτης που πυρπολήθηκαν από τις δυνάμεις κατοχής —μεταξύ των οποίων τα Ανώγεια, η Βιάννος και η Κάντανος— τονίζοντας ότι δεν γίνεται αποδεκτό να δίνεται χώρος και βήμα σε φασιστικές ιδέες και πρακτικές.

Παράλληλα, οι υπογράφοντες ασκούν σφοδρή κριτική στον Ηλία Κασιδιάρη, κατηγορώντας τον για τη στάση του απέναντι στα εργατικά και εκπαιδευτικά κινήματα, ενώ καλούν σε οργανωμένη δράση μέσω των σωματείων απέναντι σε όσα αναφέρουν στο κείμενό τους.

«Ανώγεια, Βιάννο, Κάνδανο τα ’καψαν οι Ναζί, φασίστες δεν χωράνε σε τούτο το νησί»

Με τη μαντινάδα αυτή απαντούν η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Ηρακλείου και το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Νομού Ηρακλείου -που συνέταξαν την ανακοίνωσηξ- και χαρακτηρίζουν τη συγκέντρωση «φασιστοσύναξη» δηλώνοντας ότι «οι φασίστες στην Κρήτη είναι ανεπιθύμητοι».

Αναλυτικά το ψήφισμα των εργατικών σωματείων

«Ανώγεια, Βιάννο, Κάνδανο τα ’καψαν οι Ναζί, φασίστες δεν χωράνε σε τούτο το νησί.

Οι εργαζόμενοι και τα σωματεία Ένωση Ιδιωτικών υπάλληλων Ν. Ηράκλειου, Συνδικάτο οικοδομών και συναφών επαγγελμάτων των Ν. Ηράκλειου και το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Ν. Ηράκλειου με αφορμή την προσπάθεια πραγματοποίησης φασιστοσύναξης σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι οι φασίστες στην Κρήτη είναι ανεπιθύμητοι!

Είναι αυτοί που απεχθάνονται και μισούν τον οργανωμένο αγώνα του λαού. Αυτοί που ζητούσαν παραπάνω φοροαπαλλαγές για τους εφοπλιστές, που στα χρόνια της κρίσης έκαναν τη βρώμικη δουλειά για τα αφεντικά ζητώντας να πέσουν τα μεροκάματα. Ο ίδιος ο καταδικασμένος φασίστας Κασιδιάρης πριν λίγο καιρό έκανε πλάτες στην κυβέρνηση, ειρωνευόμενος τους χιλιάδες μαθητές και φοιτητές, τους απεργούς καθηγητές που συμμετείχαν στις μεγάλες πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις.

Δεν δεχόμαστε να δίνεται βήμα σε αυτούς που οι πολιτικοί τους πρόγονοι έκαψαν τη Βιάννο, τα Ανώγεια, την Κάντανο, δολοφόνησαν χιλιάδες αγωνιστές και τους έστελναν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Δεν θα ανεχτούμε να δίνεται χώρος και βήμα στους ναζί δολοφόνους που είναι το μακρύ χέρι του συστήματος. Είναι αυτοί που αναλαμβάνουν την καταστολή και το χτύπημα των αγώνων των εργαζόμενων κάθε φόρα που θίγεται η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και η πολιτική που τσακίζει τις ζωές μας.

Δεν θα τους επιτρέψουμε να ρίξουν το δηλητήριό τους. Δυναμώνουμε την οργανωμένη πάλη μέσα από τα σωματεία μας, για δουλειά και ζωή με δικαιώματα, κόντρα σε όποιον μας τσακίζουν τη ζωή. Καλούμε όλα τα Σωματεία και τους φορείς της Κρήτης να πάρουν θέση, να καταδικάσουν την προσπάθεια να πατήσει το πόδι του στο νησί μας ο καταδικασμένος φασίστας εγκληματίας».