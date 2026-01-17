Σε κλίμα οδύνης, συγγενείς, φίλοι, αλλά και απλός κόσμος, αποχαιρέτησαν τον Γιάννη Ξυλούρη, γνωστό ως Ψαρογιάννη, αδελφό του αλησμόνητου Νίκου Ξυλούρη.

Μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης και με τραγούδια του σπουδαίου καλλιτέχνη της κρητικής μουσικής, ολοκληρώθηκε η κηδεία του από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο.

Οι στιγμές ήταν μοναδικές, καθώς έξω από τον ναό, γιος του και οι μαθητές του, αποχαιρέτησαν τον μεγάλο δάσκαλό τους, με μαντολίνα και λαούτα.

Συγγενείς, φίλοι, καλλιτέχνες και πλήθος κόσμου βρέθηκαν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο, για να πουν το τελευταίο «αντίο» σε έναν αληθινό καλλιτέχνη της κρητικής μουσικής, σε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε την τέχνη του τόπου του με ήθος, ταπεινότητα και απαράμιλλη δεξιοτεχνία.

«Έφυγε» για το μεγάλο ταξίδι, για να συναντήσει τον αδερφό του, τον Νίκο Ξυλούρη ή Ψαρονίκο, ύστερα από 45 χρόνια μισεμού.

Συγκίνησαν οι επικήδειοι του αποχαιρετισμού

Για τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη της κρητικής μουσικής μίλησαν ο Πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Καλλιτεχνών Κρητικής Μουσικής, Γαλάτιος Μοσχονάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Ξυλούρης και ο Κωστής Μουδάτσος.

«Δάσκαλος με όλη τη σημασία της λέξης, η μεγαλύτερη αρετή του. Έκανες το λαούτο συνομιλητή της λύρας. Η Κρήτη σε αποχαιρετά».

Η ταφή του θα γίνει στο Κοιμητήριο της Αγίας Παρασκευής, στη γενέτειρά του στα Ανώγεια.

Παράκληση της οικογένειας, όπως αντί στεφάνων, οι δωρεές να δοθούν στο Κέντρο Ζωοδόχος Πηγή.

Πηγές: Zarpanews.gr – Patris.gr