Με επτά μαχαιριές δολοφόνησε ο δράστης την 45χρονη αστυνομικό στη Δράμα, όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική έκθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης -που στη συνέχεια αυτοκτόνησε- κατάφερε τα επτά χτυπήματα στο θύμα με μαχαίρι μήκους άνω των 10 εκατοστών.

Το ένα από τα χτυπήματα ήταν καθοριστικό, καθώς προκάλεσε στο θύμα διάτρηση καρδιάς. Τα υπόλοιπα έξι χτυπήματα τρύπησαν πνεύμονες και γειτονικούς ιστούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη σορό της 45χρονης δεν εντοπίστηκαν σημάδια πάλης, ούτε χτυπήματα από κάποιο άλλο μεταλλικό αντικείμενο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 50χρονος σύζυγος μετά το έγκλημα αυτοκτόνησε και διακομίσθηκε νεκρός στο νοσοκομείο, με μία σφαίρα στο κεφάλι.