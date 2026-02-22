Oλοκληρώθηκε με επιτυχία η άσκηση «ΟΡΜΗ 1/26» του Πολεμικού Ναυτικού στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού και του Αργολικού κόλπου.

Στην άσκηση συμμετείχαν Μονάδες των Διοικήσεων Ταχέων Σκαφών και Ναρκοπολέμου, οι οποίες εκτέλεσαν αντικείμενα επιχειρησιακής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος του Αρχηγείου Στόλου.

Βασικός στόχος της εκπαίδευσης ήταν η αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και η διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας των συμμετεχουσών Μονάδων.