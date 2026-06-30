Μετά από εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε κατά τη σημερινή του συνεδρίαση στον ορισμό της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου. Νέος πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου επιλέχθηκε ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος, Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, ενώ τη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος αντεισαγγελέας, Ευάγγελος Μπακέλας.

Οι δύο ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την πρόεδρο Αναστασία Παπαδοπούλου και τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, οι οποίοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας και συνταξιοδοτούνται. Η θητεία του κ. Λυμπερόπουλου θα είναι τετραετής (έως το 2030), ενώ η θητεία του κ. Μπακέλα θα έχει διετή διάρκεια (έως το 2028).

Το παρασκήνιο της επιλογής και οι ψηφοφορίες

Η επιλογή των δύο προσώπων δεν αποτέλεσε έκπληξη, καθώς αμφότεροι θεωρούνταν τα «αδιαφιλονίκητα φαβορί» για τις δύο νευραλγικές θέσεις. Είχαν ήδη εξασφαλίσει καθαρές πρωτιές τόσο στην εσωτερική κάλπη —στην ψηφοφορία μεταξύ των ίδιων των συναδέλφων τους στον Άρειο Πάγο— όσο και κατά την ακρόαση στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

Ειδικότερα, στη Διάσκεψη της Βουλής, ο κ. Λυμπερόπουλος έλαβε 15 ψήφους, αφήνοντας πίσω του τους υπόλοιπους υποψηφίους. Στην πλευρά της Εισαγγελίας, ο κ. Μπακέλας συγκέντρωσε 17 ψήφους, με τον Βασίλη Φλωρίδη να ακολουθεί με 12 και την αντεισαγγελέα Μαρία Γκανέ με 7 ψήφους. Η διαδικασία πάντως δεν στερήθηκε εντάσεων, καθώς ορισμένοι υποψήφιοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα, κάνοντας λόγο για «βουτιά στην επετηρίδα» αναφορικά με τη θέση του Προέδρου.

Ποιος είναι ο νέος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Παναγιώτης Λυμπερόπουλος

Ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος θεωρείται ένας από τους πιο έμπειρους δικαστικούς λειτουργούς της χώρας, με έντονη δραστηριότητα εντός και εκτός δικαστικών αιθουσών.

Η πορεία του: Εισήλθε στο δικαστικό σώμα τον Σεπτέμβριο του 1993. Προήχθη σε Αρεοπαγίτη το 2023, ενώ το 2025 επελέγη ως Αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αναλαμβάνοντας την προεδρία του Ε΄ Ποινικού Τμήματος.

Εισήλθε στο δικαστικό σώμα τον Σεπτέμβριο του 1993. Προήχθη σε Αρεοπαγίτη το 2023, ενώ το 2025 επελέγη ως Αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αναλαμβάνοντας την προεδρία του Ε΄ Ποινικού Τμήματος. Υποθέσεις με μεγάλο βάρος: Πρόσφατα, ως πρόεδρος του Ε’ Ποινικού Τμήματος, μετείχε στη σύνθεση του συμβουλίου που έκανε δεκτή την αναίρεση του βουλεύματος αποφυλάκισης του ηγετικού στελέχους της 17Ν, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Πρόσφατα, ως πρόεδρος του Ε’ Ποινικού Τμήματος, μετείχε στη σύνθεση του συμβουλίου που έκανε δεκτή την αναίρεση του βουλεύματος αποφυλάκισης του ηγετικού στελέχους της 17Ν, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Θεσμικοί Ρόλοι: Από τα τέλη του 2023 εκτελούσε χρέη εκπροσώπου Τύπου και Διεθνών Σχέσεων του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, έχει διατελέσει σύμβουλος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για την υποστήριξη του νομοπαρασκευαστικού έργου και την προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. το 2014.

Από τα τέλη του 2023 εκτελούσε χρέη εκπροσώπου Τύπου και Διεθνών Σχέσεων του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, έχει διατελέσει σύμβουλος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για την υποστήριξη του νομοπαρασκευαστικού έργου και την προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. το 2014. Σπουδές & Διδασκαλία: Είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Νομικής του ΕΚΠΑ, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). Διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Θεσσαλονίκη) μαθήματα όπως «Διαχείριση δικαστικού χρόνου» και «Δικαστική δεοντολογία».

Είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Νομικής του ΕΚΠΑ, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). Διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Θεσσαλονίκη) μαθήματα όπως «Διαχείριση δικαστικού χρόνου» και «Δικαστική δεοντολογία». Συνδικαλισμός: Είχε μακρά, 18ετή συνδικαλιστική δράση (2002-2020) στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ), όπου εκλεγόταν επανειλημμένα στις θέσεις του Αντιπροέδρου και του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα.

Ποιος είναι ο νέος Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας

Ο Ευάγγελος Μπακέλας, με μακρά και ευδόκιμη θητεία στον εισαγγελικό κλάδο, αναλαμβάνει το τιμόνι της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου σε μια περίοδο με μεγάλες προκλήσεις και ανοιχτά μέτωπα στο πεδίο της πάταξης του εγκλήματος και της τήρησης της νομιμότητας.

Χαίρει ευρείας εκτίμησης ανάμεσα στους συναδέλφους του, κάτι που αποτυπώθηκε ανάγλυφα στην καθολική στήριξη που έλαβε κατά τις ψηφοφορίες που προηγήθηκαν της τελικής επιλογής του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Κατά τη διετή θητεία του, καλείται να διαχειριστεί κρίσιμα δικαστικά ζητήματα, καθώς και τη θεσμική καθημερινότητα του Ανωτάτου Δικαστηρίου.