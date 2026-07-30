Η δασική πυρκαγιά που μαίνεται στο Ρέθυμνο της Κρήτης επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τους ισχυρούς ανέμους, όπως επισημαίνει ο πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος, ο οποίος παράλληλα προειδοποιεί για τις δύσκολες μετεωρολογικές συνθήκες που αναμένονται τις επόμενες ημέρες στην Κρήτη και σε όλη τη χώρα.

Αναφερόμενος στη φωτιά στο Ρέθυμνο, εξηγεί ότι ο άνεμος ήταν καθοριστικός τόσο για την ταχύτητα εξάπλωσής της όσο και για τη γενικότερη συμπεριφορά του πύρινου μετώπου. Όπως σημειώνει, στην περιοχή επικρατούν και σήμερα πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι, έντασης 6 έως και τοπικά 8 μποφόρ, ενώ οι ριπές τους ξεπέρασαν το πρωί τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης (29/7), ο πυρομετεωρολογικός σταθμός του Meteo/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που βρίσκεται κοντά στην πληγείσα περιοχή, κατέγραψε ακόμη ισχυρότερες ριπές, οι οποίες ξεπέρασαν τα 140 χιλιόμετρα την ώρα. «Πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση», υπογραμμίζει ο πυρομετεωρολόγος.

Εκτός από την ένταση των ανέμων, σημαντική συμβολή στην εξάπλωση της πυρκαγιάς είχε και η μορφολογία του εδάφους. Η αλληλεπίδραση των ανέμων με το ανάγλυφο της περιοχής δημιούργησε φαινόμενα όπως στροβιλισμούς και επιτάχυνση των ριπών, ενώ ενίσχυσε το φαινόμενο των κηλιδώσεων. Έτσι, δημιουργήθηκαν καύτρες που μεταφέρθηκαν σε μεγάλες αποστάσεις, προκαλώντας νέες εστίες φωτιάς.

Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών έως το Σάββατο

Ο κ. Γιάνναρος προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών θα παραμείνει αυξημένος έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου. Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι το βορειοανατολικό Αιγαίο, όπως η Μυτιλήνη, η Χίος και η Σάμος, αλλά και τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Αντίστοιχες συνθήκες ισχυρών ανέμων προβλέπονται και στην Κρήτη.

Οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους έως και τα 8 μποφόρ μέχρι το Σάββατο, ενώ υπάρχει πιθανότητα μικρής εξασθένησής τους την Κυριακή.

Παράλληλα, ο πυρομετεωρολόγος διευκρινίζει ότι ο άνεμος από μόνος του δεν προκαλεί την έναρξη μιας πυρκαγιάς. Όπως αναφέρει, «το ότι φυσάει δεν σημαίνει ότι θα ξεκινήσει η πυρκαγιά», καθώς απαιτείται κάποια αιτία ή ανθρώπινη ενέργεια για την εκδήλωσή της. Για τον λόγο αυτό απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Αγίου Βασιλείου Κρήτης συμμετέχουν ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις, αποτελούμενες από 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες δασοκομάντος από την 3η, 19η και 6η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 53 πυροσβεστικά οχήματα.

Το πύρινο μέτωπο δεν αποτελεί μία ενιαία φωτιά, αλλά περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές εστίες. Η εξάπλωσή του εκτείνεται προς τα δυτικά, στις περιοχές Τριόπετρα και Αγία Παρασκευή, καθώς και προς τα βορειοανατολικά, στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης.

Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του Meteo, τα θερμά σημεία που εντοπίστηκαν από το όργανο VIIRS δείχνουν ότι η πυρκαγιά έχει επηρεάσει μεγάλη έκταση. Η απόσταση μεταξύ των πλευρών του μετώπου εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 12 χιλιόμετρα.

Νέες εκκενώσεις περιοχών και μήνυμα από το 112 στη Λίμνη Πρέβελης

Μήνυμα για την εκκένωση τριών οικισμών εστάλη το μεσημέρι της Πέμπτης 30/07 για τη νέα φωτιά που ξέσπασε στον Ασώματο Ρεθύμνου.

Συγκεκριμένα εκκώνονται οι περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣

🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ασώματος της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου

‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Γέφυρα #Μοναστήρι και #Λίμνη_Πρέβελης απομακρυνθείτε προς #Λευκόγεια

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

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— 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026