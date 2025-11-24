Φωτορεπορτάζ: Νίκος Χριστοφάκης

Με ένα ψαλίδι που βρέθηκε μπροστά του ενώ τσακωνόταν με τον 47χρονο αδερφό του, τον σκότωσε ο 44χρονος που νοσηλεύεται φρουρούμενος για το φονικό στην Νέα Πέραμο.

Τα δύο αδέρφια είχαν λογοφέρει τα ξημερώματα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, όταν άναψαν τα αίματα και ο νεότερος άρπαξε το ψαλίδι και το κάρφωσε στον αδερφό του, που ξεψύχησε λίγη ώρα μετά.

Την αστυνομία ειδοποίησε ο τρίτος και μεγαλύτερος αδερφός, για το έγκλημα που έγινε τα ξημερώματα στη Νέα Πέραμο και συγκεκριμένα σε μονοκατοικία στην περιοχή Λουτρόπυργος.

Ο 44χρονος, που φέρεται να σκότωσε τον αδερφό του, μεταφέρθηκε και αυτός τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τα αδέρφια αντιμετωπίζουν προβλήματα με το αλκοόλ και οι αψιμαχίες ανάμεσά τους ήταν συχνές.

Οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στη μονοκατοικία αντίκρισαν νεκρό τον 47χρονο και μετέφεραν στο Αττικό νοσοκομείο τον μικρότερο αδερφό του -που φέρεται ως δράστης του φονικού- για να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια του πέρασαν χειροπέδες.

Δείτε βίντεο της «Ζούγκλας» από το σημείο:

Ο τρίτος αδερφός, που ειδοποίησε τις Αρχές, αναχωρεί για να μεταφερθεί για κατάθεση:

Η στιγμή που φτάνει η ιατροδικαστής στη μονοκατοικία: