Ένας 21χρονος νεαρός με βίαιο παρελθόν, σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και εμμονή με τον Λευκό Οίκο ήταν ο δράστης της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (23/5) στην Ουάσιγκτον, θέτοντας σε συναγερμό τις αμερικανικές αρχές.

Πρόκειται για τον Ναζίρ Μπεστ, κάτοικο της πολιτείας Μέριλαντ, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN και του ABC, ο 21χρονος είχε επιχειρήσει και κατά το παρελθόν να παραβιάσει την ασφάλεια του προεδρικού μεγάρου. Συγκεκριμένα, μόλις την προηγούμενη ημέρα είχε προσπαθήσει να παρεισφρήσει στον χώρο, δηλώνοντας στους φρουρούς ότι είναι «ο Ιησούς Χριστός» και ζητώντας τους να τον συλλάβουν, ενώ μια ανάλογη απόπειρα είχε πραγματοποιήσει και πριν από έναν χρόνο.

Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 18:00 τοπική ώρα (01:00 ώρα Ελλάδας), όταν ο Μπεστ προσέγγισε την περίμετρο ασφαλείας κοντά στο ιστορικό κτήριο. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Secret Service, Άντι Γκουλιέλμι, ο νεαρός έβγαλε όπλο μέσα από έναν σάκο και άνοιξε πυρ εναντίον των αστυνομικών σε σημείο ελέγχου.

Οι πράκτορες της Secret Service αντέδρασαν αμέσως και ανταπέδωσαν τα πυρά, τραυματίζοντας θανάσιμα τον ύποπτο. Ο 21χρονος διακομίστηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από τα πυρά δεν τραυματίστηκε κανένας πράκτορας, ωστόσο ένας περαστικός διερχόμενος χτυπήθηκε από αδέσποτες σφαίρες και τραυματίστηκε σοβαρά.

«Ακούσαμε από 20 ως 25 εκπυρσοκροτήσεις, που έμοιαζαν με πυροτεχνήματα, αλλά ήταν πυροβολισμοί και όλος ο κόσμος άρχισε να τρέχει», περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ριντ Έιντριαν, Καναδός τουρίστας που βρισκόταν στο σημείο.

Εντός του κτηρίου βρισκόταν ο Τραμπ εκείνη την ώρα

Την ώρα της ανταλλαγής των πυροβολισμών, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, βρισκόταν μέσα στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός ηγέτης είχε ακυρώσει τις προγραμματισμένες μετακινήσεις του λόγω της εμπόλεμης κατάστασης με το Ιράν. Ο εκπρόσωπος της Secret Service διαβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος δεν επηρεάστηκε από το συμβάν.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η τρίτη φερόμενη απόπειρα κατά της ζωής του Τραμπ τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς το τρέχον περιστατικό έρχεται μόλις έναν μήνα μετά την ένοπλη επίθεση που είχε σημειωθεί στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Τραμπ: «Ο Λευκός Οίκος πρέπει να γίνει ο πιο ασφαλής χώρος στον κόσμο»

Με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τη Secret Service και τις Αρχές επιβολής του Νόμου για την άμεση και επαγγελματική τους αντίδραση. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για ριζική αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας στην αμερικανική πρωτεύουσα.

«Ευχαριστούμε την εξαιρετική Μυστική Υπηρεσία και τις Αρχές Επιβολής του Νόμου για την ταχεία και επαγγελματική δράση που ανέλαβαν απόψε εναντίον ενός ενόπλου κοντά στον Λευκό Οίκο, ο οποίος είχε βίαιο παρελθόν και πιθανή εμμονή με το πιο αγαπημένο οικοδόμημα της χώρας μας.

Ο ένοπλος είναι νεκρός μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας κοντά στις πύλες του Λευκού Οίκου. Αυτό το γεγονός έρχεται έναν μήνα μετά την ένοπλη επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και δείχνει πόσο σημαντικό είναι για όλους τους μελλοντικούς προέδρους να αποκτήσουν, αυτό που θα είναι, τον πιο ασφαλή χώρο του είδους του που έχει κατασκευαστεί ποτέ στην Ουάσιγκτον. Η Εθνική Ασφάλεια της χώρας μας το απαιτεί!».