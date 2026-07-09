Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

«Ο πιλότος μας είχε δύο επιλογές: Ή να εγκαταλείψει και να καταστραφεί πλήρως το αεροσκάφος, ή να το σώσει με τον τρόπο που ενήργησε», αναφέρει σε συνέντευξή του στο Zougla.gr ο Αντιπτέραρχος ε.α. και εκπαιδευτής, Γιώργος Γερούλης σχετικά με το περιστατικό με το F-16 στη Ζάκυνθο.

Όπως επεσήμανε, «στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Έλληνας πιλότος κάνοντας συγκεκριμένες ενέργειες, και φυσικά, με την ανάλογη προετοιμασία και συνεννόηση, αποφάσισε να προσγειώσει το μαχητικό, με ρίσκο την ίδια του τη ζωή».

«Είναι κάτι για το οποίο εκπαιδεύονται οι ιπτάμενοι, αλλά εξαρτάται και το είδος της βλάβης για να πάρεις μια τέτοια απόφαση», προσθέτει και συνεχίζει: «Εδώ έχουμε να κάνουμε με απώλεια καυσίμου και φέρεται πως ο πιλότος έκανε την προσεδάφιση με την εφεδρική ισχύ που διαθέτουν τα συγκεκριμένα μαχητικά αεροσκάφη. Παρόλο που πήρε φωτιά το μαχητικό, η προσπάθεια ήταν να σωθούν τα ηλεκτρονικά του συστήματα. Και αυτό φέρεται πως το πέτυχε».

«Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια ενέργεια που δείχνει ότι το στέλεχός μας ήταν πολύ έμπειρο», λέει ακόμα.

Ακούστε όλα όσα είπε ο πρώην εκπαιδευτής της Πολεμικής Αεροπορίας:

Νωρίτερα στο φως της δημοσιότητας ήρθαν βίντεο που δείχνουν τη στιγμή της προσγείωσης του F-16 αλλά και την κατάσβεση.

Στο νησί έχει φτάσει εξειδικευμένο κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο θα αναλάβει τη μετακίνηση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διαύλου προσγείωσης.

Στο βιντεοληπτικό υλικό καταγράφεται η στιγμή που εργαζόμενος του αεροδρομίου προσπαθεί να απομακρύνει τον πιλότο του αεροσκάφους, ενώ αυτός φαίνεται να αντιστέκεται και να δείχνει στους πυροσβέστες σε ποια σημεία να ρίξουν το ειδικό υγρό προκειμένου να σώσουν το μαχητικό.

Την ίδια ώρα, στρατιωτικές πηγές αναφέρουν στο Ζοugla.gr πως η ψυχραιμία, ο απόλυτος επαγγελματισμός και η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών απέτρεψαν τα χειρότερα σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο αεροπορικό περιστατικό.

«O έμπειρος χειριστής του αεροσκάφους αντέδρασε με υποδειγματικό τρόπο τη στιγμή της κρίσης, εφαρμόζοντας πιστά κάθε οδηγία των εγχειριδίων ασφαλείας για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Όπως διευκρινίζουν, «προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο έκρηξης ή ανάφλεξης, ο πιλότος προχώρησε άμεσα στο άδειασμα των δεξαμενών καυσίμου και στη συνέχεια επιχείρησε μια εξαιρετικά ριψοκίνδυνη προσγείωση στην κοιλιά του αεροπλάνου, χωρίς να εκτείνει τους τροχούς. Η επιχείρηση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία».

Σημειώνεται πως η υποδειγματική αυτή αντίδραση προκάλεσε την άμεση ανταπόκριση της πολιτικής ηγεσίας, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, να προγραμματίζει επίσημη συνάντηση μαζί του τις επόμενες ημέρες για να τον συγχαρεί και προσωπικά.

Νωρίτερα στον διάδρομο που έπεσε το αεροσκάφος, προκλήθηκε πυρκαγιά που κινητοποίησε την Πυροσβεστική η οποία και επιχείρησε στο σημείο.

Η επίσημη ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας

«Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας, της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης.

Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στην υγεία του».