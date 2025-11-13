Στην Ελλάδα συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα στις 3 Νοεμβρίου, ο βασικός ύποπτος πίσω από το κακόβουλο λογισμικό VenomRAT, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης «Endgame» της Europol, η οποία συντονίστηκε από τις 10 έως τις 14 Νοεμβρίου 2025, στη Χάγη, και στόχευσε σημαντικές υποδομές διεθνούς κυβερνοεγκλήματος.

Η επιχείρηση, χάρη στην οποία έπεσε στα «δίχτυα» της Europol ο βασικός ύποπτος, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Eurojust και την ΕΛ.ΑΣ.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τελευταίας φάσης της επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 10 και 14 Νοεμβρίου υπό τον συντονισμό του αρχηγείου της Europol στη Χάγη, και είχε ως στόχο το Rhadamanthys, ένα από τα μεγαλύτερα λογισμικά κλοπής πληροφοριών, το Remote Access Trojan VenomRAT και το botnet Elysium, τα οποία έπαιζαν βασικό ρόλο στο διεθνές κυβερνοέγκλημα.

Το δίκτυο που εξαρθρώθηκε ήταν υπεύθυνο για επιθέσεις κατά εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων παγκοσμίως με κακόβουλο λογισμικό.

Η επιχείρηση και οι συντονισμένες ενέργειες που διεξήχθησαν, οδήγησαν στη σύλληψη του βασικού υπόπτου στην Ελλάδα, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 11 τοποθεσίες (1 στη Γερμανία, 1 στην Ελλάδα και 9 στην Ολλανδία). Επίσης, οδήγησε στη διακοπή ή τον τερματισμό της λειτουργίας περισσότερων από 1.025 servers παγκοσμίως και την κατάσχεση 20 διαδικτυακών domains.

Το δίκτυο κακόβουλων λογισμικών που εξαρθρώθηκε κατά την επιχείρηση, αποτελούνταν από εκατοντάδες χιλιάδες «μολυσμένους» υπολογιστές που περιείχαν αρκετά εκατομμύρια κλεμμένα δεδομένα.

Πολλά από τα θύματα δεν γνώριζαν ότι το σύστημά τους είχε μολυνθεί.

Ο βασικός ύποπτος είχε πρόσβαση σε πάνω από 100.000 πορτοφόλια crypto που ανήκαν σε αυτά τα θύματα, η αξία των οποίων πιθανόν να ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ.

