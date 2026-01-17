Σε κατάσταση σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία της Μακρυνείας στην Αιτωλοακαρνανία, μετά τη δολοφονία του 50χρονου Προέδρου της Κοινότητας Λιθοβουνίου, Κώστα Αλεξανδρή, με τις έρευνες της Αστυνομίας να στρέφονται πλέον σε προσωπικό, και συγκεκριμένα σε ερωτικό κίνητρο.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία και τις καταθέσεις, προκύπτει ότι ο δράστης είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα, οι οποίες συνδέονται με μία γυναίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος δράστης είχε σχέσεις με τη σύζυγο του θύματος.

Ο 44χρονος, που φέρεται να ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον 50χρονο, έκανε λόγο στους αστυνομικούς για ένα έγκλημα πάθους, καθώς μεταξύ τους υπήρχε ερωτική αντιζηλία. Συγκεκριμένα, η σύζυγος του θύματος είχε αναπτύξει εξωσυζυγική σχέση με τον δράστη και είχε φύγει από το σπίτι της μένοντας στην Πάτρα, μέχρι που τελικά αποφάσισε να τα «βρει» ξανά με τον σύζυγό της και να επιστρέψει σε αυτόν.

Την ίδια ώρα, οι Αστυνομικές Αρχές εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, ο οποίος προσπαθεί να δικαιολογήσει την πράξη του κάνοντας λόγο για φόβο και αυτοάμυνα.

Ο 44χρονος δράστης υποστηρίζει ότι τη στιγμή του περιστατικού, είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκδοχή δεν φαίνεται να πείθει τους αστυνομικούς, οι οποίοι, σε κάθε περίπτωση, ερευνούν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.

Του είχε στήσει καρτέρι

Ο δράστης, ο οποίος παραδόθηκε στις Αρχές λίγη ώρα μετά το έγκλημα, φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στο θύμα. Τη στιγμή που ο 50χρονος διερχόταν με το αυτοκίνητό του, δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να καταλήξει σε γκρεμό.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, το θύμα φορούσε σκούρα ρούχα και εντοπίστηκε μπρούμυτα, προς τη θέση του συνοδηγού. Στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε καραμπίνα, στοιχείο που υποδηλώνει ότι και το ίδιο το θύμα ήταν οπλισμένο.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ίχνη από σκάγια εντοπίστηκαν τόσο στο πίσω, όσο και στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, γεγονός που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

