Έκρηξη θερμοσίφωνα σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ Πατρών προκάλεσε τον τραυματισμό ενός εργαζομένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Στο σημείο επικράτησε πανικός. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο θερμοσίφωνας «έσκασε» στο χώρο της κουζίνας και εκεί βρισκόταν ένα άτομο που εργαζόταν στην εταιρεία.

Πρόκειται για έναν άνδρα 35 ετών, ο οποίος είχε πολλά εγκαύματα. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Θριάσιο Νοσοκομείο Αττικής.

Πηγή: tempo24.news