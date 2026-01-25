Η καθηγήτρια και Διευθύντρια στο Γυμνάσιο Νέου Σουλίου Σερρών, που φίμωσε με χαρτοταινία έναν 13χρονο μαθητή, πάσχει από ψυχιατρικά προβλήματα εδώ και χρόνια, σύμφωνα με τον σύζυγό της.

Ο ίδιος, μιλώντας στο Mega, είπε ότι υποφέρει χρόνια από τη συμπεριφορά της: «Η γυναίκα μου πάσχει, έχει ψυχικά προβλήματα εδώ και χρόνια. Δεν κατάλαβα τίποτα γιατί εγώ – επειδή δεν αντέχω – ζω απομονωμένος στο υπόγειο του σπιτιού μου. Δεν κατάλαβα καν ότι ήρθαν και την πήραν. Το έμαθα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα, έχει πεθάνει ο αδερφός μου και ανέβαλα να πάω και στην κηδεία του στην Καρδίτσα».

Σύμφωνα μάλιστα με τον ίδιο, η Διεύθυνση του Σχολείου γνωρίζει τα σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας της 60χρονης.

«Αρνείται να πάει στον ψυχίατρο. Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος. Δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο την αστυνομία για το bullying που δέχομαι γιατί αντιδράει ο γιος μου, ο οποίος πάσχει από τα ίδια προβλήματα. “Μπήκατε” σε ένα δράμα μέσα. Το περίμενα να συμβεί ανά πάσα στιγμή και απορώ πώς άργησε και τόσο», πρόσθεσε ο σύζυγος της καθηγήτριας.

Τι υποστηρίζει η ίδια η Διευθύντρια

Σύμφωνα με το epiloges.tv, στην απολογία της η 60χρονη είπε ότι αυτή έβαλε τη χαρτοταινία και στη συνέχεια βγήκε έξω από την τάξη και όταν επέστρεψε, βρήκε δεμένο τον 13χρονο.

«Τον βρήκα δεμένο στα χέρια. Δεν τον έδεσα εγώ. Δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι θα πληγωθεί», υποστήριξε.

Ο συνήγορος υπεράσπισης ανέφερε πως δεν θα έπρεπε να δοθεί τόση δημοσιότητα στο θέμα, ότι το συμβάν πήρε μεγάλες διαστάσεις γιατί συνέβη σε μια μικρή πόλη.

Υπενθυμίζουμε ότι η 60χρονη τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενώ κρίθηκε ένοχη για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών. Τέλος, αποφασίστηκε η ποινή της να είναι εξαγοράσιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως.