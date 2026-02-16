Θλίψη αλλά και ερωτηματικά έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Ισραηλινής παραγωγού της δημοφιλούς σειράς «Τεχεράνη», Ντάνα Έντεν.

Η 52χρονη βρέθηκε νεκρή σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, το βράδυ της Κυριακής (15/2), από τον αδελφό της, ο οποίος την αναζητούσε επί αρκετές ώρες.

Η γυναίκα έδωσε τέλος στη ζωή της με το κορδόνι από το μπουρνούζι, ενώ γύρω της βρέθηκαν και χάπια.

Η 52χρονη διέμενε από τις αρχές Φεβρουαρίου στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, λόγω των γυρισμάτων της τέταρτης σεζόν της σειράς στην Ελλάδα.

Ορισμένα ισραηλινά δημοσιεύματα ανέφεραν σήμερα ότι ελληνικά μέσα έκαναν λόγο για έρευνα της Αστυνομίας σχετικά με το ενδεχόμενο η Dana Eden να δολοφονήθηκε από πράκτορες του Ιράν, εξαιτίας της έντονης κριτικής που έχει δεχτεί η σειρά Tehran από ιρανικά κρατικά μέσα από την πρώτη της προβολή.

Ωστόσο, ο δημοσιογράφος Yonatan Rieger του Channel 12 διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες, χαρακτηρίζοντάς τις «fake news», τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά σε έρευνα για δολοφονία, ούτε οποιαδήποτε ένδειξη ιρανικής εμπλοκής.

Αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα

Πληροφορίες από υψηλόβαθμους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν πως η 52χρονη αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα τον τελευταίο καιρό, για προσωπικά της ζητήματα, ενώ είχε αναζητήσει και βοήθεια.

Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, μία εβδομάδα πριν δώσει τέλος στη ζωή της η 52χρονη ήταν ενεργή στα social media, ανεβάζοντας κριτικές από τη σειρά «Τεχεράνη», όπως και φωτογραφίες από τα σετ της τέταρτης σεζόν.

Η Ντάνα Έντεν ξεκίνησε την καριέρα της το 1998, όταν παρήγαγε το πιλοτικό επεισόδιο της σειράς Chalomot Ne’urim. Από τότε, εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον καταξιωμένες γυναίκες παραγωγούς στο Ισραήλ, με έργο που άφησε έντονο αποτύπωμα στη σύγχρονη τηλεοπτική δημιουργία.

Στη διαδρομή της υπέγραψε επιτυχημένες παραγωγές όπως Saving the Wildlife, She Has It, Magpie και Shakshouka, ενώ το όνομά της ταυτίστηκε με ποιοτικές σειρές υψηλών απαιτήσεων και διεθνούς απήχησης.

Το 2007 ίδρυσε, μαζί με τη συνεργάτιδά της Shula Spiegel, την εταιρεία Donna and Shula Productions, μέσα από την οποία γεννήθηκε και το Tehran.

Το Tehran, η κατασκοπική σειρά με επίκεντρο μια πράκτορα της Μοσάντ στο Ιράν, αποτέλεσε το κορυφαίο έργο της Dana Eden. Η σειρά γνώρισε τεράστια επιτυχία, κέρδισε βραβείο Emmy και προβλήθηκε διεθνώς μέσω της πλατφόρμας Apple TV+, αποκτώντας παγκόσμιο κοινό.

Η τέταρτη σεζόν, τα γυρίσματα της οποίας βρίσκονταν σε εξέλιξη στην Ελλάδα, θεωρείται από τις πιο φιλόδοξες της παραγωγής.

Η ανακοίνωση της εταιρείας της και η δήλωση της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Αθήνα

Ανακοίνωση που διαψεύδει τα σενάρια, που κυκλοφόρησαν για ενδεχόμενο δολοφονίας της διάσημης παραγωγού Ντάνα Έντεν, που βρέθηκε χθες την νύχτα νεκρή στο ξενοδοχείο της στην Αθήνα, εξέδωσε η εταιρεία παραγωγής του σίριαλ «Τεχεράνη», Donna and Shula Productions.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της στο Facebook, η εταιρεία ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν εγκληματική ενέργεια στον θάνατο της παραγωγού, εν μέσω φημών που διακινούνται κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ενδέχεται να δολοφονήθηκε από Ιρανούς πράκτορες.

«Η εταιρεία παραγωγής θέλει να καταστήσει σαφές ότι οι φήμες για εγκληματική ή εθνικιστική αιτία θανάτου είναι ψευδείς και αβάσιμες», αναφέρει η Donna and Shula Productions στην ανακοίνωσή της, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις πληροφορίες που αναφέρουν ότι πρόκειται πιθανότατα για αυτοκτονία, καθώς δίπλα στο άψυχο σώμα της γνωστής παραγωγού βρέθηκαν χάπια.

«Καλούμε τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να μην δημοσιεύουν αβάσιμες θεωρίες και να ενεργούν με υπευθυνότητα και ευαισθησία. Αυτή είναι μια στιγμή τεράστιου πόνου για την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της», αναφέρει η ανακοίνωση. «Θέλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια και την ιδιωτική ζωή της Ντάνα».

Στο μεταξύ, σε δήλωση προς την εφημερίδα Maariv, η Ισραηλινή Πρεσβεία στην Αθήνα, χαρακτήρισε τον θάνατό της «τραγικό περιστατικό» και ανέφερε ότι βοηθά την οικογένεια. Επί λέξει αναφέρει το δημοσίευμα: «Η Ισραηλινή Πρεσβεία στην Αθήνα χειρίζεται το τραγικό συμβάν στην Ελλάδα και βρίσκεται σε επαφή με την οικογένεια της εκλιπούσας Ισραηλινής και την βοηθά στη δύσκολη στιγμή της».