Ολοκληρώνοντας τη θητεία του στην Ελλάδα, ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της Πρεσβείας της Ιαπωνίας, κ. Τακάακι Νεμότο, απηύθυνε ένα τελευταίο μήνυμα λίγο πριν από την αναχώρησή του. Το μήνυμα του ήταν στα ελληνικά, ενώ χρησιμοποίησε και τον χαρακτηριστικό στίχο του Καβάφη «Αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που φεύγει».

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα, ο κ. Νέμοτο συνέβαλε στις προσπάθειες για την περαιτέρω ενίσχυση της φιλίας μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδας, μιας φιλίας που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στις κοινές εμπειρίες και στους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών.

Καθώς ολοκληρώνει τη θητεία του, αποχωρεί με βαθιά εκτίμηση για τις σχέσεις που οικοδομήθηκαν και τις εμπειρίες που απέκτησε, με την πεποίθηση ότι οι στενοί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται.