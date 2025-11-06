Με συνολικά 45 κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα εκ των οποίων τα 2 είναι για ΑμεΑ, εξοπλίζεται ο Δήμος Βύρωνα.

Τα ποδήλατα αυτά αποκτήθηκαν με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η στήριξη του περιβάλλοντος με την παράλληλη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη.

Το κάθε ποδήλατο μπορεί να ξεκινήσει από οποιονδήποτε σταθμό, να χρησιμοποιηθεί έως δύο ώρες και να παραδοθεί στον ίδιον ή οποιονδήποτε άλλον σταθμό εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Οι σταθμοί βρίσκονται σε 7 σημεία στον αστικό ιστό της πόλης και συγκεκριμένα στην πλατεία Αγίου Λαζάρου, στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην Ταπητουργείου), στην πλατεία Γιώργου Κολλημένου (πρώην Τσιρακοπούλου), στην πλατεία Θεόφιλου Φατσέα, στο πάρκο Καραολή και Δημητρίου (έναντι Δημαρχείου), στην πλατεία Χρήστου Λαδά (Φρυγίας 7) και στη λεωφόρο Καρέα και Ρόδων (2η στάση Καρέα).

Πηγή: ΑΠΕ

Επιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου