Με βαθιά συγκίνηση και στρατιωτικές τιμές αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι τον 51χρονο Επισμηναγό Γιώργο Καρυαμπά, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την περασμένη Τρίτη, ύστερα από ανακοπή καρδιάς.

Όπως αναφέρει το karditsapress.gr, η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Λεοντάρι Καρδίτσας, μέσα σε κλίμα ανείπωτης θλίψης.

Από νωρίς, η σωρός του εκλιπόντος μεταφέρθηκε στην πλατεία του χωριού, όπου τον υποδέχτηκαν συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι της περιοχής αλλά και συνάδελφοί του από την Πολεμική Αεροπορία.

Την τελετή πλαισίωσαν με σεβασμό και τιμή η μπάντα του στρατού και τιμητικό άγημα, ενώ τη στιγμή της ταφής ακούστηκαν τιμητικοί πυροβολισμοί, αποδίδοντας στον 51χρονο αξιωματικό τις τιμές που του άξιζαν για την πολυετή και ευδόκιμη υπηρεσία του.

Ο Επισμηναγός Γιώργος Καρυαμπάς υπηρετούσε σε Μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας στο Τατόι, όπου και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από συναδέλφους που τον αναζήτησαν όταν δεν παρουσιάστηκε στην υπηρεσία του.

Η είδηση του ξαφνικού του θανάτου βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, τους συναδέλφους του αλλά και την τοπική κοινωνία του Λεονταρίου.

Επιμέλεια: Χρήστος Μαζάνης