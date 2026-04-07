Μετά τις αποκαλύψεις της «Ζούγκλας» για τα όσα συμβαίνουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τους «κρυφούς κουμανταδόρους» των μεταθέσεων, αλλά και την παρέμβαση του Υπουργού, τα στόματα φαίνεται πως άνοιξαν.

Η ηλεκτρονική μας εφημερίδα φέρνει σήμερα στο φως της δημοσιότητας μια νέα καταγγελία, η οποία προκαλεί σοκ.

Πιο συγκεκριμένα, στη νέα αυτή αναφορά – η οποία έχει αποδέκτες τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. – , τον Δεκέμβριο του 2025, ο ανώτερος αξιωματικός που την υπογράφει, κάνει λόγο για άνωθεν πίεση, προκειμένου να «μαγειρέψει» στοιχεία τα οποία αφορούν στην εγκληματικότητα.

Με απλά λόγια, ο αξιωματικός αυτός, του οποίου τα στοιχεία βρίσκονται στη διάθεση της «Ζούγκλας», αφενός μεν καταγγέλλει την άδικη και «περίεργη» μετάθεσή του από την θέση του, αλλά και από την άλλη, αποκαλύπτει πως προφανώς κάποιους ενοχλούσε.

Ο ανώτερος αυτός αξιωματικός, ο οποίος σήμερα έχει αποστρατευθεί, υπηρετούσε μέχρι πρόσφατα ως διευθυντής Ασφάλειας σε νομό της Πελοποννήσου.

Τον Ιούνιο του 2025, κατά την διάρκεια των τακτικών μεταθέσεων, δεν προβλεπόταν να μετατεθεί από τη θέση του. Τον Αύγουστο όμως του 2025, του ανακοινώθηκε ξαφνικά πως θα πρέπει να μετατεθεί σε άλλον νομό, αλλά σε υποβαθμισμένη θέση, αφήνοντας τον νομό που υπηρετούσε χωρίς ουσιαστικά Διευθυντή.

Ο ίδιος λοιπόν έκανε προσφυγή στη Διεύθυνση Μεταθέσεων, κάτι που προβλέπεται σύμφωνα με τους κανονισμούς, προκειμένου να αιτηθεί να παραμείνει, εξηγώντας αναλυτικά τους λόγους. Η προσφυγή του, όπως αναφέρει, δεν απαντήθηκε ποτέ, που σήμαινε πως την 1η Σεπτεμβρίου του 2025, θα έπρεπε να παρουσιαστεί στο Τμήμα του άλλου νομού και να αναλάβει καθήκοντα.

Αποφασισμένος όμως πως δεν πρόκειται να δεχθεί την υποβάθμιση αυτή, ζητά την άδειά του και τελικά αποστρατεύεται στις 31 Δεκεμβρίου του 2025.

Πριν βέβαια αποστρατευτεί, αποφάσισε να στείλει στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη μια ενημέρωση για όλα όσα διαδραματίζονταν στους κόλπους της Υπηρεσίας του, ενώ στο ίδιο έγγραφο αναφέρει και τους λόγους της δυσμενούς μετάθεσής του.

Όπως ενημερώνει μεταξύ άλλων τον Υπουργό, τον πίεζαν να μην αναφέρει τις κλοπές και τις ληστείες, ώστε τα στατιστικά στοιχεία να δείχνουν μείωση της εγκληματικότητας. Επίσης, πάντα σύμφωνα με την καταγγελία, τον πίεζαν να αναφέρει τις ληστείες ως κλοπές με άγνωστους δράστες, αλλά και να αναφέρει οπωσδήποτε συλλήψεις Ρομά για στατιστικούς λόγους. Επιπλέον στην αναφορά αυτή, ο αξιωματικός αποκαλύπτει πως υπήρξαν υποθέσεις που χειρίστηκαν αστυνομικοί, και έμειναν στο συρτάρι.

Διαβάστε την αναφορά κόλαφο του ανώτερου αξιωματικού ε.α. προς τον Υπουργό:

Θα περίμενε κανείς πως έπειτα από μια τέτοια σοβαρή αναφορά θα υπήρχε και η ανάλογη απάντηση.

Κι εδώ είναι που τα πράγματα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η απάντηση έφτασε στις 7 Ιανουαρίου του 2026 από την Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Μόνο που για τα σοβαρά καταγγελλόμενα ουδέν λόγος. Αντιθέτως αυτός που υπογράφει την απάντηση, δηλαδή ο Ταξίαρχος Δημήτρης Πολύζος, αρκείται μόνο στο να τοποθετηθεί σχετικά με την απόφαση της μετάθεσης.

Δείτε την απάντηση:

Να σημειωθεί ότι μέχρι και σήμερα, τον αξιωματικό αυτό δεν τον κάλεσε ποτέ κανείς από το Υπουργείο για τα όσα κατήγγειλε. Αντιθέτως, όπως ανέφερε ο ίδιος στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα, έχει υπάρξει μια περίεργη σιωπή.

Ήταν όμως μόνο οι στατιστικές που φέρεται να ενόχλησαν ή και κάτι άλλο ;

Σύμφωνα με τοπικές πηγές της περιοχής που υπηρετούσε ο συγκεκριμένος αξιωματικός, το τελευταίο διάστημα ο συγκεκριμένος αστυνομικός είχε δημιουργήσει μια ομάδα πολύ αποτελεσματική, όσον αφορά στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Ουσιαστικά φέρεται να είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος. Κάποια στιγμή λοιπόν αποφάσισαν πως θα πρέπει να κάνουν μια εκκαθάριση και στους παράνομους οίκους ανοχής που λειτουργούν στην περιοχή. Άλλωστε αναφέρει και ο ίδιος ο καταγγέλων στην επιστολή πως τους σφράγισε όλους.

Τα ίδια στόματα λένε στη «Ζούγκλα πως τα λεφτά ήταν πολλά και πως η προσπάθεια αυτή πιθανόν να ενόχλησε κάποιους. Οψόμεθα…

Και κάτι ακόμα. Όλα τα στοιχεία που έχει η «Ζούγκλα» είναι στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών.

Ένας αστυνομικός διευθυντής ανοίγει το στόμα του και εκθέτει όλη τη σαπίλα της ΕΛ.ΑΣ.

Νέα στοιχεία για τους κρυφούς «κουμανταδόρους» στην ΕΛ.ΑΣ.

Παρέμβαση Χρυσοχοΐδη έπειτα από τα δημοσιεύματα της «Ζούγκλας» για τη σαπίλα στην ΕΛ.ΑΣ.