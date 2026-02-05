Ομολόγησε ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία. Πρόκειται για 50χρονο Σμήναρχο, που υπηρετούσε σε νευραλγική μονάδα στο Καβούρι.

Σημειώνεται ότι όσο περνάει η ώρα, συγκεντρώνονται όλο και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την σύλληψη του Έλληνα στρατιωτικού που υπηρετεί στην Πολεμική Αεροπορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές Αρχές ενημερώθηκαν από ξένη υπηρεσία για τη δράση του στρατιωτικού.

Η στρατιωτική ηγεσία φαίνεται να αντιμετωπίζει την εξέλιξη με πολύ μεγάλη προσοχή, δεδομένου ότι αποκλείστηκε, από την πρώτη στιγμή, πιθανή συνεργασία του συλληφθέντος στρατιωτικού με τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες.

Αντιθέτως, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο στρατιωτικός, που είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και το ΝΑΤΟ, φέρεται να συνεργαζόταν με υπερδύναμη, και συγκεκριμένα με την Κίνα.

Την υπόθεση έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, σε συνεργασία με την Αντικατασκοπεία Στρατού, ενώ η επιχείρηση σύλληψης του στρατιωτικού, πραγματοποιήθηκε, παρουσία Εισαγγελέα.

Αυτό σημαίνει πως η υπόθεση έχει αρχίσει να εξελίσσεται εδώ και καιρό, και πως ο συγκεκριμένος στρατιωτικός ήταν αντικείμενο έρευνας όσον αφορά τις επαφές του και τον τρόπο μετάδοσης των διαβαθμισμένων πληροφοριών.

To στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων που συνελήφθη, υπηρετούσε σε επιτελική μονάδα, με αντικείμενο τις επικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά μέσα, με αποτέλεσμα να έχει πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες για τις κινήσεις ελληνικών και νατοΐκών μέσων.

Νεότερη πληροφορία αναφέρει πως ο συλληφθείς χρησιμοποιούσε ειδικό λογισμικό για την μετάδοση των πληροφοριών, στις οποίες περιλαμβάνονται επιχειρησιακά σχέδια, μετακινήσεις προσωπικού και κινήσεις διαφόρων στρατιωτικών μέσων.

Ο στρατιωτικός φέρεται να «άφησε ίχνη» μέσω του κωδικού QR που χρησιμοποιούσε, προκειμένου να έχει πρόσβαση στα κρίσιμα αρχεία και έτσι κατέστη δυνατός ο εντοπισμός της δραστηριότητάς του, μέσω της οποίας μετέφερε κρίσιμες και ευαίσθητες πληροφορίες στην Κίνα.

Οι ανώτεροι στρατιωτικοί κύκλοι του Ελληνικού Πενταγώνου, οι οποίοι δεν επιθυμούν να εκτεθούν κατονομάζοντας επισήμως τη χώρα με την οποία συνεργαζόταν ο συλληφθείς στρατιωτικός, προτιμούν την διατύπωση πως «συνεργαζόταν με χώρες που έχουν αντιθετικά συμφέροντα με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ».

Και ο νοών νοείτω…

Το χρονικό της σύλληψης του στρατιωτικού

Στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης, εντός στρατιωτικού χώρου. Όπως έγινε γνωστό, συνελήφθη με την κατηγορία της συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας, σε τρίτους.

Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι από την δράση του συγκεκριμένου ατόμου, προέκυψε κίνδυνος πρόκλησης βλάβης, στα εθνικά συμφέροντα.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής κρατείται επτασφράγιστο μυστικό ο χώρος και ο τρόπος δράσης του συλληφθέντα, καθώς και σε ποιους έχει διαρρεύσει πληροφορίες στρατιωτικού περιεχομένου.

Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες είχαν εδώ και αρκετό καιρό την πληροφορία για την δράση του, και τον είχαν θέσει υπό παρακολούθηση. Ωστόσο, φέρεται να επισπεύτηκε η διαδικασία σύλληψής του, λόγω της κρισιμότητας της υπόθεσης, αφού προέκυψε ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Οι πρώτες πληροφορίες, ανέφεραν πως πρόκειται για Αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας. Το στέλεχος, το οποίο συνελήφθη, δίνει κατάθεση στις αρμόδιες Αρχές.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με την εμπλοκή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο μικροσκόπιο των υπηρεσιών που ερευνούν την υπόθεση, έχουν μπει μεταξύ άλλων οι ενδεχόμενοι σύνδεσμοι του πληροφοριοδότη, καθώς επίσης και το εάν πιθανόν υπάρχει εμπλοκή κι άλλων στελεχών. Ακόμα εξετάζεται και το ενδεχόμενο να προσπαθούσε να στρατολογήσει νέους κατασκόπους, αλλά και το κίνητρο της δράσης του.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ για την υπόθεση

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές Αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές Κρατικές Υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων, σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».