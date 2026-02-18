Τις συνθήκες υπό τις οποίες δραπέτευσε ο υπό απέλαση Αιγύπτιος, από την Ευελπίδων, εξετάζουν οι Αρχές. Ο 29χρονος, μάλιστα, φαίνεται να απομακρύνθηκε από το σημείο χρησιμοποιώντας ΜΜΜ και συγκεκριμένα, είτε τρόλεϊ, είτε λεωφορείο.

Όπως έγινε γνωστό, ο Αιγύπτιος κρατούμενος ήταν μέσα στη δικαστική αίθουσα χωρίς χειροπέδες και κατάφερε να διαφύγει της προσοχής των αστυνομικών και να δραπετεύσει.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε εισαγγελέας και σχηματίζεται δικογραφία για απελευθέρωση κρατουμένου. Προκειμένου να εντοπιστεί διεξάγονται εκτεταμένες έρευνες.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. διαρκούν κάποια 24ωρα και αμέσως μετά διαβιβάζεται η δικογραφία στον εισαγγελέα. Αν δεν βρεθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα ο δραπέτης, η υπόθεση θα μπει στο αρχείο.