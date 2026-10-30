Φωτογραφίες – Βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασαν, πριν από λίγη ώρα, οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, η οποία στις 25 Σεπτεμβρίου στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Πρόκειται για τους τρεις άνδρες που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μπήκαν στο κτίριο της οδού Λυσικράτους λίγες ώρες πριν από την έκρηξη, με σκοπό να αφαιρέσουν χάλκινες σωληνώσεις.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνδέει πλέον τη φονική έκρηξη με τη συγκεκριμένη απόπειρα κλοπής. Κατά την εκτίμηση των ερευνητών, η παρέμβαση στις σωληνώσεις προκάλεσε ρήγμα στην εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να αρχίσει διαρροή στο εσωτερικό του κτιρίου.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στις συλλήψεις

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από 34 ημέρες ερευνών, κατά τις οποίες οι Αρχές συγκέντρωσαν υλικό από κάμερες ασφαλείας, εξέτασαν τα ευρήματα μέσα στα συντρίμμια και προχώρησαν σε τεχνικές πραγματογνωμοσύνες.

Καθοριστικό στοιχείο αποτέλεσε ένα τμήμα χαλκοσωλήνα που βρέθηκε στον χώρο της έκρηξης.

Από την εξέτασή του προέκυψε, σύμφωνα με την έρευνα, ότι η φθορά δεν είχε προκληθεί από την έκρηξη, αλλά από μηχανική παρέμβαση. Το στοιχείο αυτό οδήγησε τους ερευνητές να εξετάσουν το ενδεχόμενο κάποιος να είχε επιχειρήσει να αφαιρέσει τμήμα της εγκατάστασης πριν από την τραγωδία.

Παράλληλα, από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού φέρονται να εντοπίστηκαν τρία άτομα να κινούνται γύρω από το κτίριο περίπου πέντε ώρες πριν από την έκρηξη.

Δύο από τους άνδρες εμφανίζονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, να εισέρχονται στο κλιμακοστάσιο και λίγα λεπτά αργότερα να αποχωρούν μαζί με τον τρίτο, έχοντας στην κατοχή τους κομμάτι χαλκοσωλήνα.

Η διαρροή που κατέληξε στην τραγωδία

Οι ανακριτικοί υπάλληλοι εκτιμούν ότι οι άνδρες επιχείρησαν να κόψουν και να τραβήξουν σωλήνα της εγκατάστασης φυσικού αερίου, προκαλώντας ρήγμα.

Από εκείνο το σημείο, το αέριο φέρεται να άρχισε να διαφεύγει και να συσσωρεύεται σταδιακά μέσα στο κτίριο.

Περίπου στις 07:30 το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου σημειώθηκε η ισχυρότατη έκρηξη, με τις Αρχές να εξετάζουν ως πιθανή πηγή ανάφλεξης ηλεκτρικό σπινθήρα.

Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Τι λέει ο δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων

Η πλευρά των συγγενών, μέσω το δικηγόρου Γιώργου Καραπάνου, είχε εξαρχής ζητήσει να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια της έκρηξης και να αποδοθούν ευθύνες σε κάθε πρόσωπο που ενδεχομένως προκύψει ότι συνδέεται με την τραγωδία.

Ο κ. Καραπάνος είχε δηλώσει στη «Ζούγκλα» ότι οι οικογένειες θα κινηθούν «κατά παντός υπευθύνου», ενώ έχει ήδη κατατεθεί δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας και έχει οριστεί τεχνικός σύμβουλος για την παρακολούθηση της υπόθεσης.

Μάλιστα, πριν από την εξιχνίαση της υπόθεσης, ο δικηγόρος των θυμάτων είχε θέσει δημόσια ερωτήματα για το κατά πόσο μία απλή διαρροή φυσικού αερίου μπορούσε από μόνη της να εξηγήσει το μέγεθος της καταστροφής, επιμένοντας στην ανάγκη να ολοκληρωθούν οι τεχνικές έρευνες πριν εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα.

Παράλληλα, είχε εκφράσει την ικανοποίηση των οικογενειών για την προσπάθεια της ΔΑΕΕ, ακόμη και όταν οι έρευνες είχαν αναγκαστεί να διακοπούν για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω προβλημάτων στατικής ασφάλειας στο σημείο.

Οι βαριές κατηγορίες

Η υπόθεση έχει πλέον περάσει στη δικαστική της φάση.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων έχουν ασκηθεί βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και αδικήματα που αφορούν την έκρηξη, τον εμπρησμό και την πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

Οι συγκεκριμένες κατηγορίες αποτελούν τη θέση των εισαγγελικών και ανακριτικών Αρχών και η ενοχή των κατηγορουμένων θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη.

Η άφιξη των τριών στη ΓΑΔΑ σηματοδοτεί πλέον το επόμενο στάδιο μιας υπόθεσης που για περισσότερο από έναν μήνα παρέμενε ανοιχτή ως προς το τι ακριβώς προκάλεσε τη διαρροή και τη φονική έκρηξη.