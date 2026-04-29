Αντίστροφη μέτρηση για όσους δεν έχουν καταθέσει αίτηση για το fuel pass, καθώς η σχετική πλατφόρμα θα κλείσει αύριο Πέμπτη 30 Απριλίου. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους.

Στις αιτήσεις τίθεται θέμα εισοδηματικών κριτηρίων για τη λήψη του, με το ύψος της επιδότησης να ξεκινά από τα 25€ και να φτάνει ακόμα και τα 60. Παίζει ρόλο η κατηγορία του οχήματος εάν μιλάμε για επιβατηγό Ι.Χ., μοτοσικλέτα, μοτοποδήλατο, που πρέπει να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλει τέλη κυκλοφορίας.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για τη φετινή επιδότηση έχουν καθοριστεί στις 25.000 ευρώ για άγαμους και στις 35.000 ευρώ για έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Το όριο αυτό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το βασικό όριο φτάνει τις 39.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Την ίδια στιγμή λαμβάνεται υπόψιν ο τόπος κατοικίας, αν πρόκειται για περιοχή της ηπειρωτικής χώρας ή της νησιωτικής, καθώς και το πώς θα επιλέξουν να λάβουν το δικαιωμένο ποσό οι πολίτες.

Δηλαδή σε ήδη ενεργό τραπεζικό λογαριασμό ή μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, που μάλιστα μπορεί να χρησιμοποιείται και για μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ μέχρι το τέλος του Ιουλίου, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του voutcher.

Όσον αφορά τα ποσά της ενίσχυσης, για αυτοκίνητα στην ηπειρωτική Ελλάδα προβλέπονται 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας ή 40 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Στις νησιωτικές περιοχές, τα ποσά αυξάνονται σε 60 ευρώ και 50 ευρώ αντίστοιχα. Για μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα, η επιδότηση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα ή 25 ευρώ μέσω IBAN στην ηπειρωτική χώρα, ενώ στα νησιά φτάνει τα 35 ευρώ ή 30 ευρώ αντίστοιχα.

Η βασική διαφοροποίηση του Fuel Pass φέτος είναι η διευρυμένη χρήση της ψηφιακής κάρτας. Πέρα από τα πρατήρια καυσίμων, μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί και για μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς ή ταξί. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η ανάληψη του ποσού σε μετρητά και το διαθέσιμο υπόλοιπο πρέπει να αξιοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.