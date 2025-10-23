Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Μέχρι και 7χρονα παιδιά έπεσαν θύματα των χημικών που έριξαν σήμερα τα ΜΑΤ σε συγκέντρωση εκπαιδευτικών και μαθητών, έξω από το κτήριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Μεταξουργείο.

Όπως αναφέρει σχετικό έγγραφο από το Νοσοκομείο Παίδων, σε ένα παιδί 7 ετών που διακομίσθηκε με συμπτώματα από την εισπνοή χημικών που έριξε η ΕΛ.ΑΣ., χορηγήθηκε ειδική αγωγή προκειμένου να συνέλθει.

Για το περιστατικό που έλαβε χώρα περί τις 10:40, διατάχθηκε πειθαρχικός έλεγχος.

Σύμφωνα με την αναφορά του επικεφαλής του εμπλεκόμενου κλιμακίου ΜΑΤ, στον χώρο υπήρχαν και μέλη από συλλογικότητες… αντιεξουσιαστών (με το σύνθημα «όχι στις συγχωνεύσεις τμημάτων»).

Ξύλο και χημικά κατά γονέων και εκπαιδευτικών έξω από την Πρωτοβάθμια

Απίστευτες εικόνες αστυνομικές βίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τις συμπτύξεις τμημάτων. (Ανοιχτή Συνέλευση Λόφου Στρέφη/fb📹0:27) #κυβερνηση_Μητσοτακη #ΜΑΤ #εκπαιδευτικοι #documento pic.twitter.com/nGVdLc9C4t — antonis kelaidonis (@antonkelaidon) October 23, 2025

«Περίπου 100 άτομα επιτέθηκαν στις δυνάμεις με πέτρες, ξύλα, κλωτσιές και μπουνιές. Αποπειράθηκαν τέσσερις φορές. Έγινε η απαραίτητη χρήση χημικών και κρότου λάμψης», αναφέρει ο ίδιος.

Να υπενθυμίσουμε πως η ένταση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης Συλλόγων Εκπαιδευτικών της Α’ Αθήνας, οι οποίοι τάσσονται κατά της σύμπτυξης 15 τμημάτων, σε 12 σχολεία της περιοχής.