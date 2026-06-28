Στις 3 Αυγούστου 2026 οι λεγόμενες «παλιές» ταυτότητες θα πάψουν να ισχύουν για ταξίδια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, το ερώτημα για πολύ κόσμο που δεν έχει προμηθευτεί ακόμα τη νέα αστυνομική ταυτότητα, είναι μέχρι πότε θα ισχύουν οι παλιές «μπλε» αστυνομικές ταυτότητες μέσα στη χώρα.

Και αυτό, καθώς ο χρόνος αναμονής για ραντεβού στα γραφεία έκδοσης νέων ταυτοτήτων στα αστυνομικά τμήματα της χώρας μπορεί να φτάνει τους 2-3 μήνες, με τα σημερινά δεδομένα.

Η υπουργική απόφαση του 2024

Την απάντηση στο μέχρι πότε θα ισχύουν οι παλιές ταυτότητες τη δίνει μία υπουργική απόφαση του 2024, την οποία υπέγραφε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Αυτή αφορούσε σε τροποποίηση παλαιότερης απόφασης με τίτλο «Πρότυπα και απαιτήσεις για τη μέθοδο εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φυσικών προσώπων, με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης».

Στο άρθρο 4 «Κατάλληλα έγγραφα για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση» αναφέρεται ότι:

«Για χρονικό διάστημα μέχρι και τεσσάρων ετών από την ημερομηνία έναρξης κυκλοφορίας αντίστοιχων εγγράφων ταυτοποίησης νέου τύπου με προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, ήτοι έως την 25-9-2027, γίνονται δεκτά ως κατάλληλα έγγραφα ταυτοποίησης, κατά την κρίση του ΠΥΕ (σ.σ. Πάροχος Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης) και ύστερα από τη διενέργεια ανάλυσης κινδύνου, το ισχύον αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, στο οποίο το ονοματεπώνυμο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες…. και είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο της εξ αποστάσεως ταυτοποίησης».

Πρακτικά, αυτό που λέει η υπουργική απόφαση είναι ότι οι παλιές ταυτότητες για συναλλαγές εξ αποστάσεως με υπηρεσίες, τράπεζες κ.α. θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027, δηλαδή για περίπου 15 μήνες ακόμα.

Βέβαια, ανάλογα με το πώς θα κυλήσει το επόμενο διάστημα η προσέλευση των πολιτών για την έκδοση νέων ταυτοτήτων, δεν αποκλείεται να υπάρξει κάποια παράταση εάν γίνεται το αδιαχώρητο στα αστυνομικά τμήματα.

Επίσης, η υπουργική απόφαση δεν διευκρινίζει τι θα ισχύει για ταυτοποίηση διά ζώσης όπως, για παράδειγμα, σε αστυνομικούς ελέγχους.

Η αλήθεια είναι ότι ενώ οι λεγόμενες παλιές ταυτότητες, βάση της νομοθεσίας, είχαν ισχύ για 15 χρόνια, εντούτοις για ελέγχους εντός Ελλάδας γίνονται δεκτές και εκείνες που τυπικά είχαν λήξει.

Πάντως, σε ότι αφορά την έκδοση νέων ταυτοτήτων, καταγγελία που έχει γίνει στη Ζούγκλα αναφέρει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για τους υπέργηρους και τους κατάκοιτους, καθώς οι αστυνομικές αρχές διαθέτουν μόλις ένα… τάμπλετ στο Λεκανοπέδιο Αττικής για την κάλυψη αυτών των περιπτώσεων.

Τέλος, να επισημάνουμε ότι αυτή την περίοδο «τρέχει» νέος διαγωνισμός για την προμήθεια ταυτοτήτων, διαβατηρίων και άλλων εγγράφων, συνολικού ύψους 515 εκατ. ευρώ, και ανάμεσα σε άλλα παραμένει άγνωστο εάν οι φωτογραφίες ταυτότητας θα βγαίνουν σε αστυνομικά τμήματα και φωτογραφεία (μέσω myphoto) ή σε καταστήματα εταιρειών κινητής τηλεφωνίας.