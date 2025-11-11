Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Καθησυχαστικός είναι ο σεισμολόγος και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, σχετικά με τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Αντικυθήρων, σήμερα (11/11) λίγο πριν από τις 4.00 τα ξημερώματα και έγινε αντιληπτός στα Αντικύθηρα και εν μέρει στα Χανιά και στην Πελοπόννησο. Το επίκεντρό του εντοπίζεται ακριβώς στο ενδιάμεσο μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης.

Όπως εξήγησε ο καθηγητής Γεωλογίας πρόκειται για έναν σεισμό βάθους 50 χιλιομέτρων χωρίς περαιτέρω δραστηριότητα, οπότε δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας.

«Το θετικό είναι ότι πρόκειται για έναν σεισμό της τάξεως των 50 χιλιομέτρων βάθους, με αποτέλεσμα να μην μας ανησυχεί καθόλου, να μην χαρακτηρίζεται από περαιτέρω δραστηριότητα, δηλαδή πολλούς μετασεισμούς», ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας, για τη δόνηση των 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Αντικυθήρων.

Είναι ένα γεγονός το οποίο ήρθε και πέρασε. Να το πω απλά, είναι ένας σεισμός πάνω στο ελληνικό τόξο. Ακριβώς δηλαδή πάνω εκεί που συγκλίνει ουσιαστικά η ευρωπαϊκή πλάκα με την αφρικανική πλάκα», πρόσθεσε ο καθηγητής.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίστηκε 74 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του νησιού, ανάμεσα στα Κύθηρα και την Κρήτη, με εστιακό βάθος τα 17,5 χλμ.