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Oλοκληρώθηκε η πολυεθνική διακλαδική Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «MEDUSA 15/2026», μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου και με τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας.

H άσκηση η οποία ξεκίνησε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου (λαμβάνει χώρα από το 2015) διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης και του Μυρτώου Πελάγους, ενώ πλέον των παραπάνω χωρών συμμετείχαν με παρατηρητές τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σερβία, η Μοζαμβίκη και το Βασίλειο του Μπαχρέιν.

Σκοπός της άσκησης ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας και διαλειτουργικότητας των Ενόπλων Δυνάμεων των συμμετεχουσών χωρών, καθώς και η διεξαγωγή επιχειρησιακής εκπαίδευσης σε διακλαδικό επίπεδο. Συναφώς, εντός του πεδίου διεξαγωγής της άσκησης συνεξετάστηκε η διμερής άσκηση «AEGEUS MENA» μεταξύ Ελλάδας – Αιγύπτου, υπό τον συντονισμό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Εν τω μεταξύ την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε και η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (ΗΔΕ, Distinguished Visitors Day – DV DAY), στην περιοχή του Μάλεμε Χανίων, στο πλαίσιο της οποίας εκτελέστηκαν σύνθετα αντικείμενα επιχειρησιακής φύσης με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΔΕΠ, όπως παρακάτω:

-Άλμα Επίδειξης Ελεύθερης Πτώσης (Military Free Fall Demonstration Jump), με τις σημαίες των συμμετεχουσών χωρών.

-Διείσδυση από αέρος με άλμα ελεύθερης πτώσης.

-Τερματική Καθοδήγηση Αεροσκάφους από JTAC (Joint Terminal Attack Controller).

-Ναυτικές και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις.

-Καταρρίχηση από ελικόπτερα με τη μέθοδο «Fast Rope».

-Συνδυασμένη αποβατική και αεραποβατική ενέργεια με την υποστήριξη μαχητικών αεροσκαφών και επιθετικών ελικοπτέρων.

-Χρήση UAV-FPV (First Person View) Drones για αντιμετώπιση πολλαπλών ταυτόχρονα απειλών καθώς και του συστήματος Counter – UAS (Unmanned Aircraft Systems) «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ».

Την ΗΔΕ παρακολούθησαν επί της Φρεγάτας (Φ/Γ) ΨΑΡΑ:

-Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Αντιστράτηγο Ahmed Fathy Ibrahim Khalifa.

-Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) της Κυπριακής Δημοκρατίας Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου.

-O Υποδιοικητής των Γαλλικών Ναυτικών Δυνάμεων Μεσογείου (Deputy/OPS CECMED) Υποναύαρχος Mackara Ouk ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΕΕΔ) της Γαλλίας.

-Η Αυτού Εξοχότης ο Πρέσβης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Ελλάδα κ. Mourad Moyrad.

-Η Αυτού Εξοχότης ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα κ. Νικόλαος Κασσιανίδης.

-Ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

-Ο Υποδιοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) Υποναύαρχος Γεώργιος Σταυρουλάκης ΠΝ.

-Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων των συμμετεχουσών χωρών, καθώς και Ακόλουθοι Άμυνας.